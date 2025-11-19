Bussikuskien vessatilanne parantui hieman – moni joutuu yhä valitsemaan myöhästymisen ja ”kupla otsassa” ajamisen välillä

Vaikka paikallisliikenteen linja-autonkuljettajien vessatilanne on hieman parantunut, ovat vessakäynnit yhä todellinen haaste, Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT:n kyselystä selviää. Demokraatti Demokraatti

Linja-autonkuljettajien työehtosopimuksessa on erityinen määräys, että vessaan pitää päästä vähintään neljän tunnin välein.

AKT on tehnyt kahtena peräkkäisenä vuotena kyselyn paikallisliikenteen kuljettajille vessa-asioihin liittyen. Tuorein kysely tehtiin syys-lokakuussa. Viime vuonna jopa puolet (51 prosenttia) vastaajista kertoi, että tosiasiallista mahdollisuutta päästä vessaan ei ollut. Nyt osuus oli tippunut 34 prosenttiin.

– Meidän toimillamme on saatu selkeästi parannusta aikaan, AKT:n 2. varapuheenjohtaja Niko Blom sanoo tiedotteessa.

AKT:n mukaan suurelle määrälle kuljettajia vessassa käynti on edelleen suuri ongelma. Nyt kuitenkin nähdään, että asiaan voidaan vaikuttaa.

– Edellinen kysely vuonna 2024 paljasti työpaikkoja, joissa ongelmia oli tietyillä paikallisliikenteen linjoilla. Näillä työpaikalla on pidetty katselmuksia yhdessä työnantajan, luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen kanssa. On selvitetty, miten tilannetta voidaan parantaa. Uusintakyselystä voidaan todeta, että tällä on ollut merkitystä, Blom sanoo.

AKT suosittelee mallia, jossa kunnat ja kaupungit toteuttavat vessat ja kilpailutuksessa linjat voittaneet liikennöitsijät maksavat sopimusten mukaan niiden käytöstä. Oulussa ja Lahdessa mallia ollaan jo ottamassa käyttöön.

– Lahdessa on tulossa uusia vessarakennuksia päättäreille, mikä on hyvä juttu, yhdessä avovastauksessa kiitellään.

Blomin mukaan työpaikolla on myös käyty keskustelua, että liikenteen tilaajilta tulleet aikataulut ovat äärimmäisen tiukkoja.

– Työnantajien linja on ollut se, että jos vessaan täytyy mennä, kuljettajat voivat sen tehdä pelkäämättä sanktioita siitä, jos linja myöhästyy, hän kertoo.

Aivan kuin olisimme tuulen huuhtomia roskia.

VESSATAUKOJEN suhteen monille kuljettajille ongelma on edelleen se, että vessoja ei ole, aikataulut ovat kireitä ja jos vessa löytyy, se ei ole siisti.

AKT avaa tiedotteessaan kyselyn avovastauksia. Niissä kuljettajat kertoivat ”hullunkireistä aikatauluista” ja arvioivat, että aikatauluja suunnittelevat eivät ole tehneet minuuttiakaan käytännön työtä. Eräs kuljettaja kuvailee tilannetta niin, että ”aivan kuin olisimme tuulen huuhtomia roskia”.

Moni kuljettaja kertoo, että on valittava, myöhästyykö tietoisesti tai yrittääkö ajaa ”kupla otsassa”. Osa wc-tiloista on kuljettajien mukaan niin karmeassa kunnossa, ettei niissä voi asioida. Naisille puskapissa-ratkaisu on kaikkein hankalin. Myös kädet pitäisi päästä pesemään.

AKT:n mukaan WC-ongelmia yritetään aktiivisesti ratkoa. Työehtosopimuksessa on myös kirjaus, että jos tosiasiallinen mahdollisuus käydä vessassa ei toteudu, löytyy malli, jolla toimia. Ensimmäinen asia on se, että kuljettaja ilmoittaa tilanteesta työnantajalle tai luottamusmiehelle. Myös epäsiisteistä vessoista on tärkeää ilmoittaa.

Taukopaikkakysely toteutettiin AKT:n ja Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT:n yhteistyönä. Kyselyyn vastasi noin 800 paikallis- ja lähiliikenteen linja-autonkuljettajaa.