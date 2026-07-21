Talous
21.7.2026 18:03 ・ Päivitetty: 21.7.2026 18:03
Caruna myydään Espanjaan
Espanjalainen energiayhtiö Iberdrola kertoi tänään ostavansa sähköverkkoyhtiö Carunan. Caruna on Suomen suurin sähköverkkoyhtiö.
Iberdrola maksaa kaksi miljardia euroa 80 prosentin omistusosuudesta. Eläkerahastot AMF ja Elo säilyttävät nykyisen 20 prosentin omistusosuutensa.
Iberdrolan tiedotteen mukaan Carunan arvo velkoineen on noin viisi miljardia euroa.
Yrityskaupan odotetaan tiedotteen mukaan toteutuvan vuoden 2027 ensimmäisellä neljänneksellä.
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