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Talous

21.7.2026 18:03 ・ Päivitetty: 21.7.2026 18:03

Caruna myydään Espanjaan

SANTERI VIINAMAKI / LEHTIKUVA

Espanjalainen energiayhtiö Iberdrola kertoi tänään ostavansa sähköverkkoyhtiö Carunan. Caruna on Suomen suurin sähköverkkoyhtiö.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Iberdrola maksaa kaksi miljardia euroa 80 prosentin omistusosuudesta. Eläkerahastot AMF ja Elo säilyttävät nykyisen 20 prosentin omistusosuutensa.

Iberdrolan tiedotteen mukaan Carunan arvo velkoineen on noin viisi miljardia euroa.

Yrityskaupan odotetaan tiedotteen mukaan toteutuvan vuoden 2027 ensimmäisellä neljänneksellä.

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