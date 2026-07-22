Caruna myydään Espanjaan – nyt tuli arvio, mitä tämä tarkoittaa asiakkaille

Espanjalainen energiayhtiö Iberdrola on sopinut ostavansa sähkönjakeluverkkoyhtiö Carunan enemmistön nykyisiltä pääomistajilta KKR:ltä ja kanadalaiselta Ontario Teachers’ Pension Planilta (OTPP). DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kaupan toteuduttua Iberdrolasta tulee Carunan pääomistaja.

Järjestelyssä yhdysvaltalainen sijoitusyhtiö KKR luopuu koko 40 prosentin omistusosuudestaan ja OTPP omasta 40 prosentin osuudestaan. Työeläkeyhtiö Elon 7,5 prosentin ja ruotsalaisen AMF:n 12,5 prosentin omistukset säilyvät ennallaan. Kauppa edellyttää vielä viranomaishyväksyntää.

Carunan mukaan omistajavaihdos ei vaikuta yhtiön toimintaan, asiakkaisiin, henkilöstöön, yhteistyökumppaneihin tai meneillään oleviin investointeihin.

ENERGIATEOLLISUUDEN toimitusjohtaja Jukka Leskelä pitää omistajavaihdosta toimialan kannalta kiinnostavana mutta ei huolestuttavana.

- Omistajat vaihtuvat yrityksissä jatkuvasti, eikä siinä ole sinänsä mitään poikkeuksellista. Asiakkaiden näkökulmasta tällä ei pitäisi olla nopeita vaikutuksia.

Hänen mukaansa merkittävää on ennen kaikkea se, että pääomasijoittajat väistyvät omistajina ja tilalle tulee yksi maailman suurimmista energiayhtiöistä.

- Iberdrola on erittäin vahva toimija esimerkiksi Englannissa, Yhdysvalloissa sekä Latinalaisessa Amerikassa. Sillä on noin satamiljoonaa verkkoasiakasta eri maissa. Vastaavasti Suomi on sähköverkkojen digitalisaatiossa ja kunnossapidossa edelläkävijä. Tässä on nyt mahdollisuus molemminpuoliseen osaamisen vaihtoon, Leskelä arvioi.

Hänen mukaansa omistuksen siirtyminen eurooppalaiselle energiayhtiölle on kiinnostava kehitys myös siksi, että Iberdrola tulee nyt ensimmäistä kertaa Suomen sähköverkkomarkkinoille.

Leskelän mukaan omistajavaihdos ei kuitenkaan vaikuta sähkön siirtohintojen määräytymiseen.

- Jakeluverkkotoiminnan hinnoittelua säädellään Suomessa tarkasti. Energiavirasto määrittää valvontamallin, jonka perusteella verkkoyhtiöiden sallittu tuotto määräytyy. Ei ole mahdollista, että uusi omistaja tulisi keräämään verkkotoiminnasta poikkeuksellisia voittoja, Leskelä sanoo.

IBERDROLA on Espanjan suurimpia energiayhtiöitä ja yksi maailman merkittävimmistä sähköverkkojen ja uusiutuvan energian toimijoista. Yhtiö perustelee yritysostoa muun muassa sähköistymisen kasvun luomilla pitkän aikavälin näkymillä.

Kauppa tukee myös yhtiön strategiaa kasvattaa omaa sähköverkkoliiketoimintaansa.

- Suomi tarjoaa korkean luottoluokituksen ja ennustettavan ja houkuttelevan sääntelykehyksen, sanoo Iberdrolan hallituksen puheenjohtaja Ignacio Galan yhtiön tiedotteessa.

Caruna on Suomen suurin sähkönjakeluverkkoyhtiö. Se palvelee noin 740 000:ta käyttöpaikkaa eli noin 1,5 miljoonaa suomalaista, ja sen sähköverkkoa on lähes 90 000 kilometriä.

Pekka Ruissalo/STT