11.4.2026 07:10 ・ Päivitetty: 11.4.2026 07:10

CNN: Kiina aikeissa aseistaa Irania lähiviikkoina

Henry Nicholls / AFP - LEHTIKUVA
Yhdysvaltain ilmavoimien B-1 Lancer-pommikoneet nousevat Fairfordin lentotukikohdasta Lounais-Englannista maaliskuun 14. päivä.

Kiina suunnittelee toimittavansa lähiviikkoina uusia ilmatorjunta-aseita Iranille, arvioi Yhdysvaltain tiedustelu uutiskanava CNN:n lähteiden mukaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tiedustelutietojen mukaan Kiina olisi ohjaamassa lähetyksiä kolmansien maiden kautta peitelläkseen niiden alkuperää. Kiinan tiedetään kannustaneen Irania aselepoon sodassa Yhdysvaltoja vastaan, mutta maa ei ole ottanut julkisesti aktiivista roolia konfliktin ratkomisessa.

Aseiden toimittamista Iranille voi pitää provokatiivisena tekona, sillä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin on määrä vierailla Kiinassa ensi kuussa.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

