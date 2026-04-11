11.4.2026 07:10 ・ Päivitetty: 11.4.2026 07:10
CNN: Kiina aikeissa aseistaa Irania lähiviikkoina
Kiina suunnittelee toimittavansa lähiviikkoina uusia ilmatorjunta-aseita Iranille, arvioi Yhdysvaltain tiedustelu uutiskanava CNN:n lähteiden mukaan.
Tiedustelutietojen mukaan Kiina olisi ohjaamassa lähetyksiä kolmansien maiden kautta peitelläkseen niiden alkuperää. Kiinan tiedetään kannustaneen Irania aselepoon sodassa Yhdysvaltoja vastaan, mutta maa ei ole ottanut julkisesti aktiivista roolia konfliktin ratkomisessa.
Aseiden toimittamista Iranille voi pitää provokatiivisena tekona, sillä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin on määrä vierailla Kiinassa ensi kuussa.
