Politiikka
9.3.2026 05:54 ・ Päivitetty: 9.3.2026 05:54
Cold Response 26 -sotaharjoitus alkaa, Suomen alueella mukana 7 500 sotilasta
Naton Cold Response 26 -sotaharjoitus alkaa tänään Suomen, Norjan ja Ruotsin pohjoisosissa.
Norjan johtamaan vajaat kaksi viikkoa kestävään harjoitukseen osallistuu yhteensä 25 000 sotilasta 14:stä eri liittolaismaasta.
Harjoituksen tavoitteena on Puolustusvoimien mukaan Naton pohjoisen alueen vahvistaminen ja yhteinen operointi haastavissa olosuhteissa sekä liittolaisjoukkojen vastaanoton testaaminen.
Suomen alueella harjoituksessa on mukana 7 500 sotilasta, joista suomalaisia on vajaa puolet. Lisäksi Suomeen saapuu noin 4 000 sotilasta Ruotsista, Yhdysvalloista, Ranskasta, Italiasta ja Britanniasta.
Kommentit
