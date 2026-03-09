Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

9.3.2026 05:54 ・ Päivitetty: 9.3.2026 05:54

Cold Response 26 -sotaharjoitus alkaa, Suomen alueella mukana 7 500 sotilasta

LEHTIKUVA / AFP

Naton Cold Response 26 -sotaharjoitus alkaa tänään Suomen, Norjan ja Ruotsin pohjoisosissa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Norjan johtamaan vajaat kaksi viikkoa kestävään harjoitukseen osallistuu yhteensä 25 000 sotilasta 14:stä eri liittolaismaasta.

Harjoituksen tavoitteena on Puolustusvoimien mukaan Naton pohjoisen alueen vahvistaminen ja yhteinen operointi haastavissa olosuhteissa sekä liittolaisjoukkojen vastaanoton testaaminen.

Suomen alueella harjoituksessa on mukana 7 500 sotilasta, joista suomalaisia on vajaa puolet. Lisäksi Suomeen saapuu noin 4 000 sotilasta Ruotsista, Yhdysvalloista, Ranskasta, Italiasta ja Britanniasta.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
9.3.2026
Arvio: Mihail Šiškinin mukaan venäläisillä on vain kaksi kunnollista vaihtoehtoa
Lue lisää

Esa Suominen

Kolumnit
8.3.2026
Enemmän tavoitteellista aikuiskoulutusta – vähemmän ikebanaa tai viiniopintoja
Lue lisää

Demokraatti

Politiikka
7.3.2026
SDP: Suomen ydinaselinjauksia ei saa muuttaa yllätysoperaationa – vastustamme hallituksen esitystä
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU