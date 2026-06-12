Dan Jarvis Britannian uudeksi puolustusministeriksi – Keir Starmerille syytösryöppy

Britanniassa entinen upseeri Dan Jarvis on nimetty maan uudeksi puolustusministeriksi. Jarvis oli tätä ennen korkea-arvoisessa tehtävässä sisäministeriössä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Asiasta kerrottiin joitakin tunteja sen jälkeen, kun John Healey erosi puolustusministerin tehtävästä. Eronsa syyksi Healey ilmoitti riittämättömät resurssit puolustukseen nykytilanteessa.

- Et ole kyennyt, eikä valtiovarainministeriö ole ollut halukas sitoutumaan niihin resursseihin, joita kansakunta tarvitsee puolustaakseen maata kasvavien uhkien aikana, hän kirjoitti erokirjeessään pääministeri Keir Starmerille.

Kiista puolustusinvestoinneista johti torstaina myös toiseen irtisanoutumiseen, kun puolustusministeriössä korkeassa tehtävässä ollut Al Carns ilmoitti eroavansa tehtävästään.

Erot ovat uusi isku Starmerille ja tulevat poliittisesti jännittyneessä tilanteessa, viikko ennen täytevaaleja. Vaalit voivat käynnistää yrityksen Starmerin syrjäyttämiseksi.

Täytevaalit järjestetään ensi viikon torstaina sen vuoksi, että yksi kansanedustaja erosi parlamentista. Suur-Manchesterin pormestari Andy Burnham on ehdolla avoinna olevaan parlamenttipaikkaan.

Hän on ilmoittanut osallistuvansa myös mahdolliseen työväenpuolueen johtajakilpaan, vaikka sellaista ei ole vielä käynnistetty.

Healeyä on niin ikään aiemmin pidetty mahdollisena puoluejohdon haastajana. Uutistoimisto AFP:n mukaan ei ole kuitenkaan viitteitä siitä, että hänen eronsa liittyisi johtajuuskamppailuun.

STARMER sanoi Jarvisin nimityksen jälkeen, että hänen ensisijainen velvollisuutensa on turvata Britannian kansa.

- Teen aina tarvittavan kansallisen turvallisuutemme suojaamiseksi, Starmer sanoi.

Starmerin mukaan hänen hallituksensa on toteuttamassa suurimman pysyvän puolustusmenojen lisäyksen sitten kylmän sodan.

- Vaarallisessa ja epävakaassa maailmassa annamme asevoimillemme tarvittavat valmiudet puolustaa Britanniaa ja pitää kansakuntamme turvassa, hän sanoi.

Britannian hallitus on viivästyttänyt jo kuukausien ajan puolustuksen investointisuunnitelmaa, jossa määritellään rahoitus seuraavalle vuosikymmenelle.

Healey kertoi Starmerille osoittamassaan kirjeessä, että hän oli saanut täyden tiedon suunnitelman sisällöstä maanantaina ja havainnut, että suunnitelma jäisi selvästi alle pyydettyjen resurssien.

Starmer on luvannut nostaa puolustusmenot 2,5 prosenttiin bruttokansantuotteesta ensi vuodesta alkaen ja edelleen kolmeen prosenttiin seuraavan parlamenttikauden aikana.

Puolustuksen investointisuunnitelma oli alun perin määrä julkaista jo vuoden 2025 lopulla.

BRITANNIASSA oppositiossa olevan konservatiivipuolueen johtaja Kemi Badenoch on kommentoinut Healeyn ja Carnsin eroja viestipalvelu X:ssä.

- On selvää, että asevoimat on menettänyt kaiken luottamuksen Keir Starmeriin. Pääministeri, joka ei ansaitse asevoimien kunnioitusta, ei voi jatkaa tehtävässään. Britannian kansallisen turvallisuuden on mentävä Keir Starmerin egon edelle. Pääministerin aika on ohi, Badenoch kirjoittaa.