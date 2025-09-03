Danske Bank toiveikkaana: Ensi vuonna elvytään

Danske Bank nostaa arviotaan Suomen talouskasvun vauhdista – mutta paras meno alkaa pankin laskujen mukaan vasta ensi vuonna. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Danske Bank ennustaa, että Suomen talouskasvu on elpymässä useiden vaikeiden vuosien jälkeen. Epävarmuus kuitenkin siirtää talouden voimakkaamman elpymisen ensi vuoteen, jolle Danske Bank ennustaa 2,0 prosentin talouskasvua. Danske Bank on nostanut ennustettaan kesäkuusta, jolloin ensi vuodelle ennustettiin 1,7 prosentin kasvua.

Kuluvalle vuodelle Danske Bank ennustaa yhä 0,9 prosentin kasvua.

Pankin yksityistalouden ekonomisti Kaisa Kivipelto näkee myönteisiä merkkejä epävarmuuksista huolimatta.

- Vaikka Suomen talouskasvu on ollut hidasta eikä globaali kauppaepävarmuus helpota, näemme edessämme Suomen paluun kasvun tielle. Odotamme teollisuuden ja rakennussektorin vähitellen elpyvän, ja uskomme, että yksityinen kulutus kääntyy kasvuun etenkin ensi vuoden puolella, Kivipelto sanoo tiedotteessa.

Kotitalouksien ostovoimaa vahvistavat laskevat korot, matala inflaatio ja nouseva ansiotaso.

EUROOPAN KESKUSPANKIN (EKP) koronleikkausten ansiosta kotitalouksien korkomenot ovat pienentyneet, ja heinäkuussa kaikkien asuntolainojen keskimääräinen korko oli laskenut 2,9 prosenttiin.

Danske Bank ei odota EKP:ltä enää lisää koronlaskuja, mutta korontarkistuspäivät tuovat monille kotitalouksille säästöä korkomenoissa vielä loppuvuoden aikana. Pankki arvioi, että korkojen lasku vähentää kotitalouksien asuntolainojen ja kulutusluottojen korkomenoja noin 1,5 miljardia euroa kuluvan vuoden aikana.

Suurin riskitekijä yksityisen kulutuksen elpymiselle on korkea työttömyys. Työmarkkinoiden kehitys on ollut odotuksia heikompaa, ja työttömyysaste on noussut yli yhdeksän prosentin.

- Odotamme työmarkkinoiden tervehtyvän asteittain erityisesti ensi vuonna, Kivipelto sanoo.