Performanssien jälkeen jäljelle jää Orpon kyky sietää häpeää

Vajaa viikko Teemu Keskisarjan (ps.) A-studio-shown ja sitä seuranneiden mediaperformanssien jälkeen mikään ei ole suuressa kuvassa muuttunut. Rane Aunimo Demokraatti

Budjettiriihen ensimmäisestä päivästä tuli jälki-istunto jo toisteiselta kuulostavasta rasismipuheesta, rangaistuksista ja luottamuksesta. Koulun lapsille kerrottiin, mitä on soveliasta sanoa ja miten kanssaihmisiä kohdella.

Maanantain päätteeksi sovittiin jostain ja tiistain alkupuoli riideltiin koulunpihalla siitä, mistä oli lopulta sovittu.

NYT hallitus sanoo Petteri Orpon (kok.) suulla ryhtyvänsä seuraamaan aikaisempaa tarkemmin vuonna 2023 hyväksytyn yhdenvertaisuusselonteon noudattamista.

Siis sitä, ettei rumia enää puhuta ja jos puhutaan, niistä myös rangaistaan.

Törkysuita varten on kehitelty menettelytapa, jossa hallitusryhmien puheenjohtajat ja hallituspuolueiden puheenjohtajat toimivat tarvittaessa seremoniamestareina.

Jos hallituspuolueen edustaja päästää suustaan sammakoita, ”sanktiojärjestelmän” on tarkoitus tuottaa puhujalle rangaistus, jonka laadun ja määrän päättää puolueen eduskuntaryhmä. Lisää aiheesta Oppositio rasismiriihestä: ”Arvotonta, naurettavaa ja toistuvaa teatteria”

Koska käytännössä kyse on perussuomalaisista, rangaistuksista päättäisi perussuomalainen eduskuntaryhmä. Sinne asia tulee käsiteltäväksi, jos puheenjohtajat katsovat sen yhdessä aiheelliseksi.

Mikään määrä mediahuomiota ja arvovallan murentamista ei näytä horjuttavan pääministeriä.

PÄÄMINISTERIN mukaan systeemi on uusi, mutta riitoja ratkotaan jo nyt puheenjohtajien tapaamisissa. Suuressa kuvassa mikään ei muutu julistuksista huolimatta.

Jos yksimielisyyttä ei eduskuntaryhmien puheenjohtajien välillä saavuteta ja asia siirtyy puoluejohtajien pöydälle, päästään viime kädessä taas siihen, onko pääministeri Orpo valmis kaatamaan hallituksen.

Tähän asti ei ole ollut, eikä mikään edelleenkään viittaa siihen, että olisi. Orpo, kuten ei kukaan muukaan, voi pakottaa toisen puolueen ryhmää rankaisemaan edustajaansa.

On utopistinen ajatus, että perussuomalainen ryhmä rankaisisi edustajaansa siksi, että Orpo tai Anders Adlercreutz (rkp.) vaatii niin.

Tähän ei mennä, koska kriisi olisi käsillä jo sitä ennen.

ORPOLLA on erinomainen ja koeteltu kyky sietää häpeää ja hallituskumppanin häneen kohdistamia nöyryytyksiä. Mikään määrä mediahuomiota ja arvovallan murentamista ei näytä horjuttavan pääministeriä.

Nojaa antavat kokoomuksen kohtalaisen korkeana edelleen pysynyt kannatus ja varakkaan työnantajapuolen juhlimat uudistukset, joita puolue on päässyt oikeistohallituksessa ja perussuomalaisten tuella tekemään.

Tilaisuus ei heti toistu, joten kynnys on korkea lopettaa homma puolitiehen ”pelkkien” törkyjuttujen seurauksena.

Taloustilanteen mahdollinen paraneminen eduskuntavaalien alla houkuttaa kaikkia hallituspuolueita paksuntamaan nahkaansa ja laskemaan kymmeneen. Jos uudet vaalit pidettäisiin nyt, puolet perussuomalaisten kansanedustajista voisi menettää työnsä.

Orpo, kokoomus ja kumppanit pelaavat siis aikaa aina vain uusilla tai uudelta vaikuttavilla vakuutuksilla.

Kun seuraavan kerran rysähtää, veivaus alkaa uudelleen uusilla reunaehdoilla.