25.3.2026 06:15 ・ Päivitetty: 25.3.2026 06:15

Danske: Omistusasuminen kelpaisi nuorille aikuisille – mutta nyt on kehno aika

Danske Bankin kyselytutkimuksen mukaan valtaosa 18-39-vuotiaista haluaisi edelleen omistaa asunnon. Niistä, jotka eivät ole koskaan omistaneet asuntoa, noin kolmannes harkitsee asunnon ostoa nyt ja lopuistakin valtaosa haluaisi omistaa asunnon joskus.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

- Kyselymme mukaan suomalaiset nuoret haluavat yhä joskus omistaa asunnon, mutta nykyinen talous- ja työmarkkinatilanne näkyy selvästi tuoreissa tuloksissa. Vielä vuonna 2020 40 prosenttia heistä, jotka eivät ole koskaan omistaneet asuntoa, harkitsivat asunnon ostamista sillä hetkellä, sanoo Danske Bankin yksityistalouden ekonomisti Kaisa Kivipelto tiedotteessa.

Kaikista vastaajista 64 prosenttia ei ollut koskaan omistanut asuntoa.

Yli puolet omistusasunnon ostamista harkitsevista kertoo esteeksi oman tulotason ja elämäntilanteen. Vajaa puolet nosti esiin säästöjen puutteen ja työtilanteen epävarmuuden.

Omistusasunnon ostamista harkitsevista vastaajista asunnon hintaa pitää esteenä enää 48 prosenttia, kun vuonna 2024 tätä mieltä oli 66 prosenttia vastaajista.

OPINTOLAINAN kuukausierän suuruuden mainitsee omistusasunnon oston esteenä 17 prosenttia 25-34-vuotiaista. Tätä nuoremmissa tai vanhemmissa ikäryhmissä opintolainan mainitsee oston esteeksi vain muutama prosentti vastaajista.

Niistä vastaajista, jotka eivät ole koskaan omistaneet asuntoa, peräti 74 prosenttia vastaa Suomen talouteen liittyvän taloudellisen epävarmuuden vaikuttavan heidän asunnonostosuunnitelmiinsa.

- Kyselymme mukaan Suomen taloudellisen tulevaisuuden epävarmuus ei ole vähentänyt halua omistaa asuntoa, mutta se on vaikuttanut nuorten aikuisten uskoon siitä, onko se enää mahdollista tai milloin se on mahdollista, Kivipelto sanoo.

Tutkimuksen teki Danske Bankin toimeksiannosta Taloustutkimus. Kysely toteutettiin Taloustutkimuksen internetpaneelissa tammi-helmikuun vaihteessa. Kyselyyn vastasi määräajassa noin 1 200 kohderyhmään kuuluvaa vastaajaa.

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
25.3.2026
OAJ kiristää ruuvia toisella lakkovaroituksella – työnantaja syyttää lakkoja laittomiksi, liitto eri linjoilla
Lue lisää

Rane Aunimo

Työmarkkinat
25.3.2026
Jättiliitto iski ilmaan hämmästyttäviä lukuja ja esitti toivelistan – ”Tämä kertoo teille sen kuvan, missä ollaan”
Lue lisää

Pekka Wahlstedt

Kirjallisuus
25.3.2026
Arvio: John Stuart Mill oli klassisen liberalismin keskeinen ajattelija, mutta näin hän suhtautui sosialismiin
Lue lisää

