Danske: Talouden nousu alkoi, ellei jo pysähtynyt Iraniin

Danske Bank julistaa, että Suomen talous on viimeistään nyt kääntynyt kasvulinjalle. Sotatoimet Iranissa voivat pitkään jatkuessaan toki iskeä polttoainehintoihin ja muuttaa tilannetta.

Pankin keskiviikkona julkaiseman katsauksen mukaan taantumasta päästiin rämpimään ylös viime vuoden viimeisellä neljänneksellä, ja nyt suunta on vain parempaan päin.

– Talouden käänne on vihdoinkin alkanut, ja kasvu käynnistynyt. Teollisuuden ja viennin näkymät ovat parantuneet, ja kotitalouksien kulutus kasvaa reaalitulojen jatkaessa nousuaan, Dansken pääekonomisti Minna Kuusisto vakuuttaa tiedotteessa.

Kokonaistuotanto kasvaisi Dansken ennusteessa tänä vuonna 1,5 prosenttia, ensi vuonna oltaisiin jo 1,9 prosentin vauhdissa,

Työmarkkinatilannekin paranee ainakin työpaikkansa säilyttäneille vähitellen, ja ostovoiman kasvu alkaa purkaa yksityisen kulutuksen patoutumia.

KUITENKIN viikonloppuna leimahtanut sota Iranissa, ja sen mukanaan tuoma fossiilisten polttoaineiden hinnan nousupaine voi pysäyttää Suomenkin kasvun ja kiihdyttää inflaatiota.

Danske arvioi toiveikkaasti, että vaikutukset jäävät tilapäisiksi, jos tilanne rauhoittuu nopeasti.

- Mikäli rahtiliikenne Hormuzinsalmella kuitenkin normalisoituu pian, häiriöt markkinoille jäisivät lyhytaikaisiksi ja talousvaikutukset pieniksi, Minna Kuusisto sanoo tiedotteessa.