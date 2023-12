”Darth Putin” kommentoi Venäjän älyttömiä viestejä – huumori on usein paras ase informaatiosodassakin

Huumori ja vastustajan tekeminen naurunalaiseksi vaikuttavat olevan nykyajan informaatiosodan oloissa monesti väärien tietojen oikaisemista tehokkaampi vastaisku vihollisen kylkeen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hybridiosaamiskeskuksen tuoreessa julkaisussa Venäjän ja Ukrainan sodasta todetaan huumorin olevan yksi harvoista informaatiosodan työkaluista, joka on paremmin liberaalien demokratioiden kuin itsevaltaisten valtioiden käytettävissä.

Viimeksi mainitut ovat kyenneet käyttämään läntisten yhteiskuntien vahvuuksina pidettyjä sanavapautta ja oikeusvaltioperiaatetta niitä itseään vastaan vaikuttamistoiminnassaan.

Huumoriaseen käyttö kääntää asetelmaa päälaelleen.

- Disinformaation vastustamisessa monet liberaalit demokratiat ovat taistelleet yksi tai molemmat kädet sidottuina selän taakse, kuvaa hybridiosaamiskeskukselle selvityksen laatinut brittitutkija Keir Giles STT:n haastattelussa.

Jos koko viestintä itsessään joutuu naurunalaiseksi, vastustaja ei todennäköisesti halua jatkaa sitä eikä väärän tiedon lähteelle tarvitse antaa yhtään lisää uskottavuutta väittelyä jatkamalla.

Gilesin mukaan huumorintajuttomuus oman itsen suhteen on kaikkien autoritaaristen hallintojen – ja myös poliittisten ääriryhmien – yhteinen heikkous, joka tarjoaa otollisen maalitaulun huumoriaseelle.

ERÄS PALJON näkyvyyttä saanut huumoriaseen käyttäjä on entisessä Twitterissä ja nykyisessä X-palvelussa toimiva Darth Putin (@DarthPutin KGB) -parodiatili. Se nostaa mukamas Vladimir Putinin kommentoimana esiin Venäjän propagandaviestien älyttömyyksiä ja epäjohdonmukaisuuksia.

Tehokkaan vaikuttamisen edellytyksenä on Venäjän ja sen tukijoiden herkkähipiäisyys.

– He ottavat itsensä epätoivoisen vakavasti ja haluaisivat meidän tekevän samoin. Se, mitä he eivät voi sietää, on joutuminen naurunalaiseksi, Gilesin haastattelema tilin ylläpitäjä, tai ylläpitäjät, kertovat.

”Älkää uskoko mitään, ennen kuin Kreml on kiistänyt sen.”

Darth Putin on muun muassa jakanut lukemattomia Venäjän presidentinhallinnon selvästi valheellisia tiedotteita ja varustanut ne toteamuksella: ”Älkää uskoko mitään, ennen kuin Kreml on kiistänyt sen”.

Venäjän televisiossa esitettyä vihjausta tunkeutumisesta panssareilla suljetun itärajan yli Suomeen Darth Putin puolestaan kommentoi muistuttamalla, että ”Suomen valtaushan sujui meiltä todella hyvin edellisellä kerralla”.

SOSIAALISEN median huumoritilien etuna infosodassa on se, että ne tavoittavat nopeasti sitä samaa yleisöä, jolle myös alkuperäinen Venäjän disinformaatio tai vaikutusyritykset on suunnattu.

– Ihmisille, jotka etsivät helppoja vastauksia, Giles tiivistää.

Perinteisen faktantarkistuksen ja tietojen oikaisemisen yleisö on taas hänen mukaansa suppeampi ja koostuu ihmisistä, jotka ovat jo lähtökohtaisesti halukkaita ottamaan selvää asioista.

- On hyödytöntä juosta kaiken väärän tiedon perässä ja oikaista sitä.

DARTH PUTININ ja muiden huumoritilien, kuten Venäjän ulkoministeriä parodioivan @SovietSergeyn, taidokkaan toiminnan takia monet ovat epäilleet niiden takana olevan esimerkiksi läntisiä tiedustelupalveluita. Keir Gilesin mukaan onkin hyvin yllättävää, että asian laita ei ole näin.

- Kaikissa tuntemissani tapauksissa kyseessä ovat hyvin motivoituneet amatöörit, jotka seuraavat kansainvälisiä asioita. He ovat halunneet tehdä jotain ja todenneet tämän tehokkaimmaksi.

Tällaisten yksittäisten toimijoiden tehokas vaikuttaminen on mahdollista, koska internetin ja sosiaalisen media aikakaudella laajalle leviävään viestintään ei tarvita suuria resursseja, vaan se onnistuu periaatteessa jokaiselta. Toiminta käyttää hyväksi samoja pahamaineisia algoritmeja, joita hyödynnetään myös disinformaation levittämisessä.

”Aprillipäivä on vasta huomenna.”

Gilesin mukaan se, mikä toimi ketteränä vapaaehtoisena kansalaisaktivismina, on kuitenkin hankalaa organisoida valtion toiminnaksi.

- Todennäköisin lopputulos on, että hanke kuolee pystyyn, koska byrokratia on aloitteellisuuden ja luovuuden vihollinen.

Maailmalta on kuitenkin yksittäisiä esimerkkejä, joissa myös viralliset sosiaalisen median tilit ovat yltäneet hyviin suorituksiin. Britannian ulkoministeriö esimerkiksi kommentoi Venäjän ulkoministeriön viime keväänä 31. maaliskuuta julkistamaa ohjelmaa maan ”rauhantahtoisesta ulkopolitiikasta” muistuttamalla, että ”aprillipäivä on vasta huomenna”.

ERITYISEN paljon vastaavia esimerkkejä löytyy Gilesin mukaan Ukrainasta, missä on tajuttu ammattitaitoisen viestinnän merkitys ja päästy yli byrokratian halvaannuttavasta vaikutuksesta. Virallisten tilienkin operoijille on annettu vapauksia toimia.

- Tässä on yksi monista opetuksista Ukrainasta länsimaille: sosiaalisessa mediassa voi kommunikoida tehokkaasti tavoilla, jotka ovat täysin vastoin perinteisiä viestinnän ohjeistuksia.

Huumoriviestinnän vaikuttavuudesta ei hänen mukaansa ole olemassa kunnollisia tutkimuksia, koska sellainen vaatisi valtavasti resursseja ja aikaa.

- Tällä alalla on paljon ilmiöitä, joiden kuka tahansa voi todeta tapahtuvan, mutta joita kukaan ei ole kyennyt vielä mittamaan, Giles naurahtaa.

Hänen mukaansa vaikuttaa kuitenkin siltä, että esimerkiksi Darth Putinin toiminta on saanut Venäjän tai sitä palvelevat trollit poistamaan jotain alkuperäisiä viestejään tai muuttamaan omia käytäntöjään.

Vaikka huumoriaseen käyttäjien toiminta on usein tarttumista irvailun mahdollistaviin Venäjän propagandaviesteihin, ei kohteena Gilesin mukaan ole venäläinen vaan läntinen ja kansainvälinen yleisö.

- Tämä on perustaltaan puolustuksellista toimintaa. Venäjän informaatioympäristö on suojannut itsensä melko hyvin ulkoiselta vaikuttamiselta.

Niilo Simojoki / STT