19.11.2025 11:55 ・ Päivitetty: 19.11.2025 11:55
Demareille typerryttävä tappio Tanskassa – ”Kööpenhamina on menetetty”
Tanskan sosiaalidemokraatit ovat kärsineet typerryttävän tappion maan paikallisvaaleissa, kertoivat keskiviikkona julkaistut tulokset.
Suolaa kirveleviin haavoihin levitti vielä tieto siitä, että sosiaalidemokraattien yli vuosisadan mittainen jatkumo pääkaupunki Kööpenhaminan hallitsemisessa katkeaa.
– Kööpenhamina on menetetty. Se on äärimmäisen epäonnista, kommentoi sosiaalidemokraattien pormestariehdokas Pernille Rosenkrantz-Theil.
Sosiaalidemokraatit saivat Kööpenhaminassa vain 12,7 prosenttia äänistä, kun punavihreä allianssi kahmi yli 22 prosenttia ja sosialistinen kansanpuolue vajaat 18 prosenttia.
Vaalitulosten perusteella sosiaalidemokraatit hallitsevat enää 26:tta Tanskan 98 kunnasta, kun luku ennen vaaleja oli vielä 44.
Pääministeri Mette Frederiksen sanoi vaaliyön puheessaan kantavansa vastuun puolueensa vaalituloksesta.
- Minä kannan aina vastuun siitä, mitä sosiaalidemokraateille tapahtuu, ja niin on myös tänään, Frederiksen sanoi puolueen vaalitilaisuudessa Kööpenhaminassa.
Kommentit
