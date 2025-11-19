Palkittu politiikan aikakauslehti.
19.11.2025 11:55 ・ Päivitetty: 19.11.2025 11:55

Demareille typerryttävä tappio Tanskassa – ”Kööpenhamina on menetetty”

LEHTIKUVA / AFP / EMIL NICOLAI HELMS

Tanskan sosiaalidemokraatit ovat kärsineet typerryttävän tappion maan paikallisvaaleissa, kertoivat keskiviikkona julkaistut tulokset.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Suolaa kirveleviin haavoihin levitti vielä tieto siitä, että sosiaalidemokraattien yli vuosisadan mittainen jatkumo pääkaupunki Kööpenhaminan hallitsemisessa katkeaa.

– Kööpenhamina on menetetty. Se on äärimmäisen epäonnista, kommentoi sosiaalidemokraattien pormestariehdokas Pernille Rosenkrantz-Theil.

Sosiaalidemokraatit saivat Kööpenhaminassa vain 12,7 prosenttia äänistä, kun punavihreä allianssi kahmi yli 22 prosenttia ja sosialistinen kansanpuolue vajaat 18 prosenttia.

Vaalitulosten perusteella sosiaalidemokraatit hallitsevat enää 26:tta Tanskan 98 kunnasta, kun luku ennen vaaleja oli vielä 44.

Pääministeri Mette Frederiksen sanoi vaaliyön puheessaan kantavansa vastuun puolueensa vaalituloksesta.

-  Minä kannan aina vastuun siitä, mitä sosiaalidemokraateille tapahtuu, ja niin on myös tänään, Frederiksen sanoi puolueen vaalitilaisuudessa Kööpenhaminassa.

