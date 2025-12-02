Palkittu politiikan aikakauslehti.
2.12.2025 12:18 ・ Päivitetty: 2.12.2025 12:18

Demariedustaja: Asuntorahaston lakkauttaminen heikentää entisestään kasvumahdollisuuksia

DEMOKRAATTI / MIKKO HUOTARI
Pinja Perholehto kampanjoimassa Keravalla ennen vuoden 2023 eduskuntavaaleja.

SDP:n kansanedustajan Pinja Perholehdon mukaan asuntorahaston lakkauttaminen vaarantaa valtion tukemien kohtuuhintaisten asuntojen rakentamisen. Lisäksi se vaikeuttaa talouskasvua, työvoiman liikkuvuutta sekä myös tavallisten työssäkäyvien asumista

Demokraatti

Demokraatti

– Kohtuuhintaisten asuntojen puute voi kasvun kannalta pahimmillaan myös estää teollisuuden sijoittumista alueelle. Suomessa on vireillä tällä hetkellä useita pitkäaikaisia puolustusteollisuuden hankkeita ja tulossa runsaasti työllistävä jäänmurtajatilaus, jotka kaikki tarvitsevat työntekijöitä, jotka puolestaan tarvitsevat asuntoja, Perholehto sanoo kannanotossaan.

Hänen mukaansa esimerkiksi Rovaniemellä vakava asuntopula on johtanut tilanteeseen, jossa kasvavan matkailualan on vaikea saada työvoimaa. Korkeakoulut ovat joutuneet siirtämään opetusta opiskelijoiden asuntojen heikon saatavuuden takia talvisesonkina.

Asuntojen vähyydestä kärsivät kaikki muut paitsi kovaa tiliä tekevät asuntosijoittajat.

– Seuraukset tuntuvat myös väestöltään vähenevillä alueilla, jossa palvelut heikentyvät keskustojen ulkopuolella ja yhdyskuntarakenne tiivistyy. Jos näillä alueilla ei pystytä vastaamaan uudisrakentamisen tarpeisiin, kiihtyy väestön väheneminen näillä alueilla entisestään.

PERHOLEHTO sanoo kannanotossaan, että Suomen asuntopolitiikkaa voi kutsua kansainvälisesti katsoen onnistuneeksi.

– Tästä on suuresti kiittäminen valtion asuntorahastoa, joka on varmistanut rahoituksen riittävyyden, mahdollistanut pitkäjänteisen suunnittelun ja toiminut suhdannepoliittisena välineenä. Nyt asuntorahasto aiotaan lakkauttaa, mutta korvaavaa suunnitelmaa ei ole.

– Euroopassa vallitsee kohtuuhintaisen asumisen kriisi. EU-komissio on tällä kaudella korostanut kohtuuhintaisen asumisen merkitystä ihmisoikeuksien, oikeudenmukaisuuden ja koko Euroopan tulevaisuuden kannalta. On käsittämätöntä, miksi samaan aikaan Petteri Orpon (kok.) hallitus haluaa kulkea tätä huonoksi todettua tietä, jolla huolehditaan vain kaikkein haavoittuvimpien ryhmien asumisesta.

