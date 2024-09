Demarimepit saivat vastuuta valtuuskuntajaossa – Heinäluoma: EU:n ja Naton yhteistyössä on paljon kehitettävää

Euroopan parlamentin suomalaiset demarijäsenet saivat painavat vastuut parlamentin valtuuskuntajaossa. Eero Heinäluoman vastuulle tulivat Natoon, Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sekä Turkkiin keskittyvät valtuuskunnat. Maria Guzenina sai vastuita Yhdysvaltoihin ja Kaakkois-Aasiaan liittyen. Demokraatti Demokraatti

Heinäluoma kertoo valtuuskuntajaosta ja omiin tehtäviinsä liittyvistä asioista tiedotteessaan. Valtuuskunnat ovat EU:n ulkopolitiikan sekä parlamentaarisen diplomatian ja valvonnan välineitä, ja Heinäluoman mukaan parlamentaarinen diplomatia on olennainen osa EU:n laajempia suhteita sen ulkopuolisiin maihin. Suhteet Natoon ja erityisesti Suomelle tärkeään kumppanimaa Yhdysvaltoihin korostuvat, hän kuvaa.

– Vahva euroatlanttinen yhteistyö on edellytys sille, että rauhaa ja vakautta turvataan EU:ssa ja maailmalla. EU:n, Naton ja muiden liittolaisten on horjumatta tuettava Ukrainaa, ja tämä on varmasti alkaneen kauden tärkein turvallisuuspoliittinen kysymys. Olen tyytyväinen saadessani edistää EU:n yhteistyötä tärkeän liittolaisemme suuntaan, Heinäluoma sanoo tiedotteessa.

Heinäluoma katsoo, että Suomelle tärkeiden vaikutuskanavien – EU:n ja Naton – yhteistyössä on paljon kehitettävää.

– Turvallisuuspoliittinen toimintaympäristö on radikaalisti muuttunut, jopa järkkynyt Venäjän hyökkäyssodan myötä. Euroopan täytyy ottaa suurempaa vastuuta omasta puolustuksestaan. Euroopan tulee olla vahva ja yhtenäinen, ja tähän työhön tulen panostamaan.

ISO-BRITANNIAN hallitusvaihdos antaa Heinäluoman mukaan mahdollisuuden maan ja EU:n välisten suhteiden tiivistämiseen. Tavattuaan Laborin puheenjohtajan ja muuta johtoa viime parlamenttikaudella Heinäluoma on vakuuttunut siitä, että Britannian uusi hallitus on valmis käytännönläheisen yhteistyön tiivistämiseen lähivuosina.

– Suomelle erityistä merkitystä on, että ulko- ja puolustuspolitiikassa sekä turvallisuudessa käytännönläheinen yhteistyö vahvistuu. Kaupan, liikkumisen ja työnteon tarpeettomia esteitä on pyrittävä nopeasti vähentämään, jotta esimerkiski opiskelumahdollisuudet voisivat toteutua. Kolmas tärkeä asia on, että Iso-Britannia sitoutuu erityisesti rahoitusmarkkinoilla yhteisiin pelisääntöihin mm. rahanpesun torjumiseksi, Heinäluoma sanoo tiedotteessa.

Heinäluoman mukaan yhteistyö ja suhteet Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa ovat tiivistyneet viime aikoina. Maan ero EU:sta on osoittautunut virheeksi, Heinäluoma sanoo.

– Yhdistyneessä kuningaskunnassa nähdään hankalaa talouskehitystä ja moni arkinenkin asia on vaikeutunut unionin ulkopuolelle jäätäessä. On välttämätöntä, että EU edistää suhteita Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, mutta tämä on tehtävä niissä raameissa, joissa EU:n ulkopuolisten maiden kanssa toimitaan.

YHTEISTYÖLLÄ Turkin kanssa on Heinäluoman mukaan myönteisiä mahdollisuuksia, kun EU hakee parempaa kilpailukykyä.

– Turkin kanssa on jatkettava kanssakäymistä ja samalla edellytettävä, että Turkin johto ottaa tosissaan EU-vaatimukset oikeusvaltiosta. Jos Turkki haluaa pitää EU-jäsenyyspolun avoimena, on sen osoitettava kiinnostusta myös ulko- ja turvallisuuspoliittisten näkökantojen lähentämiseen.

Erityisen tärkeää Heinäluoman mukaan on Turkin toiminta Ukrainan suvereniteetin palauttamiseksi ja oikeudenmukaisen rauhan toteuttamiseksi YK:n peruskirjan kaikkia periaatteita kunnioittaen.