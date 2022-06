Demarinaiset: ”Koko Suomen on oltava häirinnästä vapaa vyöhyke”

Demarinaiset korostaa, ettei seksuaaliselle häirinnälle pidä olla mitään sijaa Suomessa. Nyt jälleen tapetille noussut keskustelu seksuaalisesta häirinnästä on osa pitkää jatkumoa, järjestö huomauttaa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Demarinaiset muistuttaa, että #MeToo-keskustelu vuonna 2017 rohkaisi nostamaan esille pitkään vaiettuja ongelmia, mutta yhä jatkuva, koko yhteiskuntaa läpileikkaava keskustelu osoittaa, ettei seksuaalinen häirintä ole hävinnyt. Tekoja ja työtä ilmiön kitkemiseksi tarvitaan yhä, Demarinaiset linjaa.

– Demarinaiset tuomitsee jyrkästi kaikenlaisen häirinnän ja ahdistelun. Kyse on myös tasa-arvosta. Häirintä kaventaa erityisesti tyttöjen ja naisten vapautta ja mahdollisuuksia osallistua ja toimia yhteiskunnassa, Demarinaisten puheenjohtaja Tytti Tuppurainen (kuvassa) sanoo tiedotteessa.

Demarinaiset korostaa, että aikuisten tehtävä on aina luoda lapselle ja nuorelle turvallinen ympäristö, olipa kyseessä sitten järjestötoiminta, urheilu, harrastaminen tai poliittinen toiminta. Erityisen tuomittavana Demarinaiset pitää valta-aseman väärinkäyttöä.

”Teoilla on oltava seuraukset ja on tärkeää, että häirinnästä voi kertoa matalalla kynnyksellä, tullen kuulluksi. Hiljaisuus on väärinkäytösten hyväksymistä ja näin ei pidä olla missään yhteydessä.”

Demarinaiset pitää tällä hallituskaudella valmisteltua seksuaalirikoslainsäädännön uudistusta yhtenä tärkeimmistä tasa-arvoa vahvistavista päätöksistä. Demarinaiset pitää merkittävänä, että uudistuksessa on vahvistettu alaikäisten suojaa ja raiskauksen kriteeristöä on muutettu suostumusperustaiseksi.

– Lainsäädännön lisäksi on muutettava myös toimintakulttuuria, jokaisella on oikeus koskemattomuuteen. Se että jokin asia ei ole laiton, ei tee siitä automaattisesti hyväksyttävää. Koko Suomen on oltava häirinnästä vapaa vyöhyke. Se edellyttää valppautta ja sitoutumista jokaiselta, Tuppurainen sanoo.