Demarinaiset: Kuukautisköyhyys on todellinen ongelma

Kuukautissuojat ovat välttämättömiä tuotteita kaikille niille, joilla kuukautiset ovat. Ongelmana on niin kotimaassa, kuin globaalistikin kasvava kuukautisköyhyys – jos esimerkiksi pienituloisessa perheessä on useampi henkilö, jolla on kuukautiset, nousee suojiin käytetty hinta vuosittain todella korkeaksi, Demarinaiset toteaa tiedotteessaan.

– Kuukautissuojien arvonlisävero on tällä hetkellä 24 prosenttia, mikä on korkea verrattuna esimerkiksi apteekissa myytävien hygieniatuotteiden 10 prosentin arvonlisäveroon. Koska kuukautisten tuomat kustannukset ovat jo valmiiksi korkeat on perusteltua, että laskemalla niiden verotusta kustannuksia saadaan laskettua alemmas. Tällä olisi vaikutusta monien elämään, täsmentää Demarinaisten 2. varapuheenjohtaja Sari Melkko.

Kuukautissuojien arvonlisäveron laskua on tapahtunut muualla Euroopassa, esimerkiksi Saksassa.

– Mikäli haluamme olla hallitusohjelmamme mukaisesti tasa-arvon kärkimaita, on Suomen oltava mukana tässä kehityksessä.

Demarinaiset ovat valmistelleet kuukautis- ja inkontinenssisuojien arvonlisäveron laskusta puoluekokousaloitteen SDP:n puoluekokoukseen 2020.