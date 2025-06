Demarinaiset: Orpon hallitus on jättämässä Suomea historian väärälle puolelle

Demarinaiset vaatii, että Suomen hallituksen on välittömästi ryhdyttävä toimiin Palestiinan valtion tunnustamiseksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tiedotteessa painotetaan, että Petteri Orpon (kok.) hallitus on erimielinen ja liian hidas toimissaan tilanteessa, jossa jo yli 50 000 ihmistä on kuollut Israelin armeijan säälimättömissä iskuissa vastoin kaikkia ihmisoikeusperiaatteita ja kansainvälistä lainsäädäntöä.

Palestiinan valtion on tunnustanut jo noin 150 maata ja tunnustaneiden joukko on kasvamassa.

– Erityisesti naisten ja lasten tilanne Gazassa on katastrofaalinen. Jopa 17 000 raskaana olevaa ja imettävää naista tarvitsee akuuttia hoitoa aliravitsemukseen tulevien kuukausien aikana. Akuutti nälänhätä aiheuttaa yhä enemmän raskauskomplikaatioita, ja useampi vauva syntyy alipainoisena. Mikään ei oikeuta nälän käyttämistä aseena lapsia ja viattomia ihmisiä vastaan, korostaa Demarinaisten puheenjohtaja, SDP:n kansanedustaja Helena Marttila tiedotteessa.

Israel on estänyt ruoka- ja lääkekuljetukset Gazan alueelle yli kahden kuukauden ajan, ja rajanylityspaikoilla seisoo kuorma-autoja täynnä tarvikkeita vastaamaan esimerkiksi 55 000 raskaana olevan tarpeisiin.

– Nyt apua alueelle on sallittu minimaalinen määrä Gazan tilanteeseen nähden. Avun päästäminen Gazaan on Israelin viranomaisten keino välttää syytökset gazalaisten näännyttämisestä ja kiillottaa kuvaansa ulkomaailmalle. Lisäksi kaiken epäinhimillisyyden päälle Israel on tulittanut apua hakevia aiheuttaen lisää kuolonuhreja, tiedotteessa sanotaan.

DEMARINAISET vaatii, että Orpon hallituksen on voimallisesti vaadittava Israelia kunnioittamaan kansainvälistä oikeutta ja pikaisesti aloitettava toimet Palestiinan valtion tunnustamiseksi.

Täysi tulitauko on aloitettava välittömästi ja humanitaarisen avun saanti Gazan alueelle on turvattava. Lisäksi humanitaarista rahoitusta erityisesti seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelujen turvaamiseksi on lisättävä.

– Gazan kaistale on ollut jo pitkään Hamasin vallan alla, mikä on johtanut perusoikeuksien murskaamiseen ja tavallisten palestiinalaisten syrjään jättämiseen. Nyt nämä samat ihmiset joutuvat kohtuuttomasti maksamaan Israelin armottoman hyökkäyksen seuraukset.

– Meidän on varmistettava, että kun Palestiinan valtio syntyy, se on palestiinalaisten oma – ei terroristijärjestö Hamasin hallitsema. Myös palestiinalaisilla on oikeus turvalliseen, vapaaseen ja demokraattiseen valtioon ilman sortoa kummaltakaan puolelta, sanoo Demarinaisten 1. varapuheenjohtaja Tawar Salari.

TIEDOTTEESSA muistutetaan, että sodan ja väkivallan psykologiset jäljet ovat vakavat ja pitkät. Gazassa sukupuolistunut väkivalta ja seksuaaliväkivalta ovat lisääntyneet.

– Naiset ja tytöt ovat turvattomissa olosuhteissa alttiimpia lähisuhdeväkivallalle, häirinnälle ja lapsiavioliitoille. Ihmisten kärsimys Gazan kaistalla on jo sanoinkuvaamaton. Samaan aikaan Yhdysvallat on jälleen estänyt veto-oikeudellaan YK:n turvallisuusneuvoston Gazaa koskevan päätöslauselman hyväksymisen, millä olisi vaadittu alueelle välitöntä ja pysyvää tulitaukoa. Tämän takia Suomen on oltava aktiivinen nyt, vaatii järjestön puheenjohtaja Helena Marttila.