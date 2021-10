Demarinaiset: Pakkoavioliittojen kumoaminen on merkittävä askel tyttöjen oikeuksille

Marinin hallitus antoi eilen esityksen lakimuutoksesta pakkoavioliittojen kumoamiseksi. Sen myötä pakottamalla solmittu avioliitto voidaan jatkossa purkaa kumoamalla. DEMOKRAATTI Demokraatti

Pakkoavioliitto tarkoittaa avioliittoa, jossa toinen tai molemmat puolisot eivät ole voineet vaikuttaa avioliiton solmimiseen tai puolison valintaan. Lähes joka kolmas pakkoavioliitto länsimaissa on lapsiavioliitto, jossa joko toinen tai molemmat puolisoista ovat alaikäisiä.

– Tätä uudistusta on odotettu ja olen iloinen, että tämä erityisesti tyttöjen oikeuksia parantava uudistus saadaan tehtyä. Tyttöjen on voitava aina elää turvallinen lapsuus ja nuoruus ilman pelkoa pakkoavioliitosta, Demarinaisten puheenjohtaja Tytti Tuppurainen kommentoi tiedotteessa.

Hän toteaa, että pakkoavioliittojen kumoaminen on tärkeä edistysaskel kohti tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa. Suomi on ratifioinut vuonna 2015 Istanbulin sopimuksen, jossa edellytetään, että sopimuksen ratifioinut valtio lainsäädännön puitteissa mahdollistaa pakkoavioliittojen kumoamisen.

– On erittäin tärkeää, että vihdoin pääsemme tältä osin Istanbulin sopimuksen vaatimalle tasolle.

– Lakia pakkoavioliittojen mitätöimiseksi on vaadittu pitkään ja myös Demarinaiset on korostanut asian tärkeyttä jo vuonna 2015. Tällä viikolla vietimme YK:n tyttöjen päivää. On hienoa, että päivän jälkimainingeissa saamme tämän tärkeän työn maaliin ja turvaamme tältäkin osin tyttöjen elämää ja oikeuksia, Tuppurainen päättää.