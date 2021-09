Demarinaiset: ”Poikkeusajan aiheuttaman hoitovelan takaisinmaksu on otettava vakavasti”

Marinin hallitus kokoontuu tällä viikolla budjettiriiheen neuvottelemaan vuoden 2022 budjetista. DEMOKRAATTI Demokraatti

Demarinaisten mukaan on keskeistä, että sosiaali- ja terveydenhuollon resurssit turvataan, jotta koronan aiheuttama hoitovelka pystytään maksamaan takaisin.

Hyvinvointivaltion on turvattava ihmisille hoitoon pääsy ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut poikkeusajasta huolimatta.

– Panostuksia on löydettävä etenkin ennaltaehkäiseviin palveluihin, kuten esimerkiksi mielenterveyspalveluihin. Koronavuosien aikana hälyttävä viesti lasten- ja nuorten hyvinvoinnin heikkenemisestä on otettava tosissaan, täsmentää Demarinaisten puheenjohtaja, ministeri Tytti Tuppurainen tiedotteessa.

Demarinaiset toteaa, että mielenterveyspalveluiden ohella on arjen hyvinvoinnin kannalta merkittävien palveluiden, kuten neuvola-, kuntoutus- ja hoivapalveluiden toimintakyky on turvattava ja niille löydettävä riittävät resurssit.

Lisäksi on myös tärkeää kiinnittää huomiota suun terveydenhuollon palveluihin ja erityisesti hammashoitoon, sillä näiden palveluiden merkitys esimerkiksi sydänterveyden kannalta on huomattavia. Tällä hetkellä myös hammashoidon hoitojonot ovat paikoitellen venyneet yli puolen vuoden mittaisiksi ja tilanne on pystyttävä korjaamaan.

– Poikkeusajan aiheuttaman hoitovelan takaisinmaksu on otettava vakavasti. Muutoin joudumme maksamaan tulevaisuudessa vielä suurempaa hintaa, jos ihmisten hoidonsaanti edelleen viivästyy. Kyse on ihmisten hyvinvoinnin perusasioista ja niiden turvaamisesta, Tuppurainen päättää.