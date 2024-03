Demarinaisilta kovaa kritiikkiä Orpon hallitukselle ympäristöpolitiikasta

Demarinaiset kritisoi Orpon hallitusta siitä, että se päätti kääntyä kielteiselle kannalle EU:n ennallistamisasetuksessa. Demokraatti Demokraatti

Demarinaisten tiedotteessa muistutetaan, että Suomen kannalta asetuksen ongelmallisena nähtyihin kohtiin kansallisen metsäpolitiikan ja maatalouden kannalta oli saatu muutoksia erityisesti suomalaisten europarlamentaarikkojen tekemän vaikuttamistyön avulla.

– Orpon oikeistohallitukselle ilmastonsuojelu ei ole prioriteetti. Onko todella niin, että haluamme ympäristönsuojeluun ja maapallon tulevaisuuteen liittyvissä kysymyksissä olla samalla puolella kuin Unkari, joka on ilmoittanut äänestävänsä ennallistamisasetusta vastaan. Suomen suunta ympäristökysymyksissä on kääntynyt merkittävästi Orpon hallituksen myötä. Me tarvitsemme EU-tason sääntelyä, jotta luontokato ja luonnontilan heikkeneminen saadaan pysäytettyä, Demarinaisten ja SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo tiedotteessa.

– Luontokato on yksi maailman suurimmista uhkista, ja näin ollen emme voi jäädä jarruksi EU:n toimissa estää luonnonsuojelua. Ennallistamisasetukseen on saavutettu Suomen metsien erityspiirteet huomioivia joustoja, ja näin ollen Suomen pitäisi äänestää esityksen puolesta EU:n neuvoston äänestyksessä, kun sen aika tulee, sanoo puolestaan Demarinaisten 1. varapuheenjohtaja, PES Women hallituksen jäsen ja SDP:n eurovaaliehdokas Emmi Lintonen.