Demarinuoret pöyristyi Puolan aborttilaista: ”Rajaa räikeästi naisten perusoikeuksia”

Tuhannet naiset ympäri Puolan protestoivat valtionhallintoa vastaan, sillä maan perustuslakituomioistuin on linjannut yhä tiukemmasta aborttioikeudesta.

Demarinuoret tukee Helsingissä tänään järjestettävää tukimielenilmausta ja osoittaa solidaarisuutta puolalaisille naisille.

Puolan perustuslakituomioistuimen toiminta on vahvasti maan Laki ja oikeus -valtapuolueen kontrollissa. EU on jo aiemmin kritisoinut kovaäänisesti Puolaa oikeusvaltioperiaatteen rikkomisesta, kun valtapuolue pyrki vaihtamaan omat ehdokkaansa tuomioistuimeen sekä sääti lakeja, jotka vaikeuttavat tuomioistuimen itsenäistä toimimista.

– Puolassa naisista on tullut objekteja, joita säädellään yhä kiristyvin lakikirjauksin. Kuvat kaduilla protestoivista ihmisistä täyttävät sosiaalisen median, mutta heidän ei pidä huutaa yksin, Demarinuorten puheenjohtaja Pinja Perholehto toteaa tiedotteessa.

Tukimielenosoituksia on järjestetty jo esimerkiksi Brysselissä, Oslossa ja nyt Helsingissä.

– Myös Demarinuoret osoittaa tukensa puolalaisia kohtaan ja jatkaa perusoikeuksien puolesta puhumista.

Demarinuorten mukaan äärimmilleen viety aborttilaki rajaa räikeästi naisten perusoikeuksia, sillä jopa kriittisimmissäkin tapauksissa naisen oikeus valita raskauden keskeyttämisen ja jatkamisen välillä kielletään.

– Riski vaarallisiin, laittomiin abortteihin kasvaa yhä suuremmaksi. Nyt tehdyn linjauksen myötä oikeus raskaudenkeskeytykseen on enää vain äärimmäisissä tapauksissa: jos raskaus on saanut alkunsa insestistä tai raiskauksesta, tai raskaus on hengenvaarallinen äidille.

Demarinuorten kansainvälisten asioiden työryhmän puheenjohtaja Ida-Susanna Pöllänen huomauttaa, että puolalaisessa aborttioikeudessa sana ”oikeus” pelaa enää vain nimellistä roolia.

– Laki rajoittaa tästedes naisen mahdollisuutta raskauden keskeytykseen, vaikka sikiöllä olisi havaittava epämuodostuma. Tämä rajaa ennennäkemättömällä tavalla puolalaisten naisten perusoikeuksia, ja siksi koko eurooppalaisen yhteisön on käytettävä ääntä, joka sillä on puolustaakseen demokratiaa ja ihmisoikeuksia.