Politiikka
6.6.2026 17:25 ・ Päivitetty: 6.6.2026 17:25
Demarinuoret sai uuden puheenjohtajan – Julia Väänänen aloittaa
SDP:n nuorisojärjestö on lauantaisessa liittokokouksessaan Tampereella valinnut uudeksi puheenjohtajakseen tuusulalaisen Julia Väänäsen (24).
Sairaanhoitajaopiskelija Väänänen on STTK-Opiskelijoiden varapuheenjohtaja. Aiemmin hän on toiminut muun muassa Suomen Opiskelijakuntien Liiton SAMOK:n puheenjohtajana.
Väänäsen mukaan hänen kaudellaan nuorisojärjestö pyrkii ensi töikseen saamaan eduskuntaan mahdollisimman paljon nuorten ikäluokkien edustajia.
– Nuorten hyvinvoinnin ja tulevaisuudenuskon pitää olla ensi kevään vaalien tärkein teema, Väänänen sanoo tiedotteessa.
PUHEENJOHTAJUUSKAUSI kestää kaksi vuotta.
Demarinuorten aiempi puheenjohtaja Emilia Kangaskolkka valittiin toukokuussa SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtajaksi.
Demarinuoret kokoontuu tänä viikonloppuna Tampereella 120-vuotisjuhlakokoukseensa.
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