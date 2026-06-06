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Politiikka

6.6.2026 17:25 ・ Päivitetty: 6.6.2026 17:25

Demarinuoret sai uuden puheenjohtajan – Julia Väänänen aloittaa

Demarinuoret

SDP:n nuorisojärjestö on lauantaisessa liittokokouksessaan Tampereella valinnut uudeksi puheenjohtajakseen tuusulalaisen Julia Väänäsen (24).

Demokraatti

Demokraatti

Sairaanhoitajaopiskelija Väänänen on STTK-Opiskelijoiden varapuheenjohtaja. Aiemmin hän on toiminut muun muassa Suomen Opiskelijakuntien Liiton SAMOK:n puheenjohtajana.

Väänäsen mukaan hänen kaudellaan nuorisojärjestö pyrkii ensi töikseen saamaan eduskuntaan mahdollisimman paljon nuorten ikäluokkien edustajia.

– Nuorten hyvinvoinnin ja tulevaisuudenuskon pitää olla ensi kevään vaalien tärkein teema, Väänänen sanoo tiedotteessa.

PUHEENJOHTAJUUSKAUSI kestää kaksi vuotta.

Demarinuorten aiempi puheenjohtaja Emilia Kangaskolkka valittiin toukokuussa SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtajaksi.

Demarinuoret kokoontuu tänä viikonloppuna Tampereella 120-vuotisjuhlakokoukseensa.

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