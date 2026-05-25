Emilia Kangaskolkka SDP:n talouskeskustelusta: ”Toivon, että puoluejohto ottaa tästä paljon mukaansa”

Demarinuorten väistyvä puheenjohtaja Emilia Kangaskolkka valittiin sunnuntaina Tampereella SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtajaksi selvällä äänierolla. Simo Alastalo Demokraatti

Kangaskolkka voitti SDP:n puoluekokouksen äänestyksessä ylivoimaisesti 311 äänellä vastaehdokkaansa pirkkalalaisen Taru Tolvasen ja nykyisen puoluevaltuuston puheenjohtajan, Turun pormestarin Pia Elon, jotka molemmat saivat alle 100 ääntä.

– Hämmentynyt ja kiitollinen olo. Vilpittömin mielin voi sanoa, että meillä on ollut tosi hyvähenkinen tämä kevät noiden kanssaehdokkaiden kanssa. Tämän pohjalta on ilo tulla valituksi, Kangaskolkka kommentoi puoluejohdon tiedotustilaisuuden päätteeksi.

Suoraan nuorisojärjestön johdosta puoluejohtoon siirtyminen ei ole SDP:ssä aivan tavanomaista. Vastuutehtäviä on toki jaettu nuorisopoliitikoille ennenkin. Ulf Sundqvist valittiin aikoinaan Rafael Paasion nappulaliigahallituksen opetusministeriksi samaan aikaan, kun hän johti Demarinuoria. Nykyinen eduskunnan varapuhemies Tarja Filatovkin nousi vastaavalla vauhdilla puolueen johtoelimiin ja Demarinuorten puheenjohtajaksi.

VAIKKA Tampereen puoluekokouksen henkilövalinnoissa tai ohjelmakeskustelussa ei varsinaista draamaa nähty, Kangaskolkka katsoo kokouksen täyttäneen ”SDP:lle ominaista kansanvaltaista traditiota”.

– Ihmiset ottivat roolia ja keskittyivät voimakkaasti puhumaan sisäpolitiikasta ja puhumaan uudesta hyvinvointivaltiosta. Minusta oli hyvä, että täällä käytiin talouskeskustelu siitä, millä polutuksella mennään eteenpäin. Se on arvokasta. Toivon, että puoluejohto ottaa tästä paljon mukaansa.

Oliko tässä patoutunutta keskustelun tarvetta, kun puoluekokouksen käsittelyssä on ollut rajalain ja velkajarrun kaltaisia aika isoja asioita?

– En tiedä sanoittaisinko sen olevan patoutunutta, vaan keskusteluun osallistuminen liittyy ytimellisesti tämän kansanliikkeen traditioon. Kokous on ollut positiivinen kokonaisuus. Kansanvaltainen perinne on arvokas ja sitä kannattaa vaalia.

– Tässä on yhteinen näkemys siitä, että oikeistohallituksen syöksyvelkaantuminen aiheuttaa sen, että hyvinvointivaltiolla ei ole liikkumavaraa ottaa kolauksia vastaan ihmisten, yritysten tai kotitalouksien puolesta ja tästä pitää päästä. Sitten kun tästä päästään, avautuu lisää talouspolitiikan välineitä käyttöön.

– Täytyy toivoa, että tilanne mahdollisimman nopeasti Euroopassa kääntyisi ja päästäisiin talouskasvun uralle.

Mitä itse haluat edustaa puoluejohdossa?

– Jos jotakin henkilökohtaista, niin olen nuori aikuinen, joka tulee Itä-Suomesta. Epäluottamus tulevaan näkyy aika konkreettisesti siinä ympäristössä, jossa elän. Jos hallitusvastuu suodaan ja ihmiset luottavat, niin puoluejohtoa vaaditaan toimeenpanemaan sosialidemokraattista politiikkaa valtioneuvoston kansliasta käsin. Silloin oman liikkeen herkkyydestä ja toimeenpanokyvystä pitää pitää huolta. Olen siinä kansanliikkeen käytettävissä.

Miten siitä pidetään huolta?

– Puoluejohdon toivotaan olevan läsnä ja käyvän tuolla piireissä. Sen merkitystä ei saa vähätellä. Sitten, kun vaalit voitetaan ja hallitusohjelma on neuvoteltu, niin alkaa 2.0 poliittinen valmistelutyö, jotta toimeenpanokyky mahdollistaa vaikkapa kahden kauden tempun niin kuin Lipponen aikanaan teki. Se vaatii kokoaikaista hereillä oloa ja valmistautumista tulevaan.

Olet varmaan ehdolla ensi keväänä?

– Olen ehdolla Savo-Karjalan vaalipiiristä. Toiset eduskuntavaalit.