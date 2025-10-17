Palkittu politiikan aikakauslehti.
17.10.2025 11:09 ・ Päivitetty: 17.10.2025 11:09

Demariopiskelijat valmiina edustajistovaaleihin korkeakouluissa – ”Kaikki eväät suureen vaalivoittoon”

Demariopiskelijat
Demariopiskelijoiden puheenjohtaja Miku Kuuskorpi on tyytyväinen, että edustajistovaalilistat saatiin korkeakouluihin kattavasti.

Demariopiskelijoilla on aihetta iloon – liitto onnistui keräämän edustajistovaalilistat kaikkiin Suomen yliopistoihin ja suurimpaan osaan ammattikorkeakouluista.

Demokraatti

Demokraatti

Demariopiskelijat kertoo tiedotteessa, että liiton edustajistovaalilistat kasvattivat ehdokasmääriään Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistoissa. Oma lista löytyy tällä kertaa myös Lapin ja Oulun yliopistoista.

Demaropiskelijoilla on myös punavihreiden opiskelijajärjestöjen poikkipoliittiset yhteislistat Aalto yliopistossa, Lappeenrannan-Lahden LUT-yliopistossa, Vaasan yliopistossa sekä Åbo Akademissa. Uusina yhteislistoja on tulossa nyt myös muun muassa Lapin, Satakunnan ja Tampereen ammattikorkeakouluihin. Taideyliopistossa ja Maanpuolustuskorkeakoulussa edustajistovaalilistoja ei perinteisesti muodosteta.

– Demariopiskelijat tekee näissä edustajistovaaleissa historiaa jo toista vuotta peräjälkeen. Olemme tehneet pitkäjänteisesti ja periksiantamattomasti töitä koko vuoden ajan edustajistovaaliehdokkaiden hankinnassa, Demariopiskelijoiden puheenjohtaja Miku Kuuskorpi sanoo tiedotteessa.

– On ollut hienoa huomata, kuinka useat uudet ihmiset ovat lähteneet mukaan edustajistovaalilistoille ja myös Demariopiskelijoiden toimintaan edustajistovaalien myötä, hän sanoo.

Demariopiskelijoiden varapuheenjohtaja Amanda Majuri arvioi tiedotteessa, että opiskelijoiden tyytymättömyys ”Orpon-Purran hallituksen opiskelijoilta leikkaavaan politiikkaan” heijastuu edustajistovaaleihin.

– Se vaikuttaa opiskelijoiden haluun lähteä vaaleissa näyttämään, ettei Suomessa voida enää jatkuvasti tällä tavalla leikata opiskelijoiden toimeentulosta ja hyvinvoinnista, hän sanoo.

Demariopiskelijoiden uusi pääsihteeri Siru Hopealinna kertoo, että korkeakoulujen edustajistovaaleihin on valmistauduttu ajoissa ja työ tuottaa nyt tulosta.

– Kun jatkamme loppuun asti aktiivisesti paikallista kampanjointia ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kampuksilla ympäri Suomen, on meillä kaikki eväät suureen vaalivoittoon edustajistoissa, hän sanoo tiedoteessa.

