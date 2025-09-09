Politiikka
9.9.2025 11:45 ・ Päivitetty: 9.9.2025 11:45
Demarit vaativat toimia pelätyn huumeen pysäyttämiseksi – ”Muuten maksamme yhteiskuntana liian kovaa hintaa”
SDP:n sosiaali- ja terveysvaliokunnan demariedustajat vaativat hallitukselta kiireellisiä toimia ja toimenpideohjelman laatimista alfa-PVP huumeen pysäyttämiseksi.
– On tärkeää, että ministerit kuuntelevat asiantuntijoita ja viranomaisia, mutta pelkkä keskustelu ei pysäytä huumeen leviämistä. Tilanne on niin vakava, että hallituksen on laadittava kokonaisvaltainen toimenpideohjelma vielä tämän syksyn aikana.
– Muuten maksamme yhteiskuntana liian kovaa hintaa huumeen leviämisestä, sanoo SDP:n lääkäritaustainen kansanedustaja Aki Lindén tiedotteessa.
SDP suhtautui jo aiemmin myönteisesti kansalaisaloitteeseen koskien kokeilua valvottujen huumeiden käyttötiloista ja jätti sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön vastalauseen sen puolesta.
Samalla SDP vaatii myös poliisi- ja viranomaistoimien tehostamista alfa-PVP:n saatavuuden kitkemiseksi ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi sekä matalan kynnyksen päihdepalveluiden ja vieroituspolkujen vahvistamista.
– Nyt tarvitaan päätöksiä ja toteutusta. Hallituksen on näytettävä, että se todella ymmärtää tilanteen vakavuuden. Jokainen menetetty päivä lisää inhimillistä kärsimystä ja turvattomuutta. Me vaadimme hallitusta toimimaan, nyt, ei myöhemmin, SDP:n kansanedustaja Suna Kymäläinen sanoo tiedotteessa.
Valiokuntaan kuuluvat SDP:n edustajista myös Kim Berg, Hanna Laine-Nousimaa ja Ville Merinen.
