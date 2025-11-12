Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

12.11.2025 16:53 ・ Päivitetty: 12.11.2025 16:53

Demokraateilta uusia väitteitä Trumpin ja Epsteinin yhteyksistä

LEHTIKUVA / AFP
Joulukuussa 2021 oikeudelle esitetty päiväämätön valokuva Jeffrey Epsteinista ja Ghislaine Maxwellista.

Edesmenneen seksuaalirikollisen Jeffrey Epsteinin sähköpostit paljastavat, että Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump oli selvillä Epsteinin harjoittamasta hyväksikäytöstä, väittivät maan demokraatit keskiviikkona.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Demokraattien julkaisemat sähköpostit oli lähetetty Epsteinin kumppanille, niin ikään seksuaalirikoksista tuomitulle Ghislaine Maxwellille ja kirjailija Michael Wolffille. Demokraatit saivat sähköpostit haltuunsa, kun Epsteinin perikunta kutsuttiin todistamaan aiemmin tänä vuonna.

DEMOKRAATTIEN mukaan yhdessä sähköposteista Epstein kertoo Trumpin viettäneen tunteja yhdessä talossa erään Epsteinin uhrin kanssa.

Trump on toistuvasti kiistänyt kaiken osallisuutensa, eikä häntä ole syytetty mistään Epsteiniin ja Maxwelliin liittyen.

Valkoisen talon lehdistösihteerin Karoline Leavittin mukaan kyseessä on demokraattien tarkoitushakuinen vääristely, jonka ainut tarkoitus on tahrata Trumpin mainetta.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Kotimaa
12.11.2025
Kysely: Odotukset kirkolle ovat ristiriitaiset – pitäisi ottaa kantaa, mutta samalla pysyä erossa politiikasta
Lue lisää

Susanna Luikku

Politiikka
12.11.2025
SDP:n Lindén: ”Työterveyshuolto on lähtenyt osin lapasesta”
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
12.11.2025
Arvio: Punk-estetiikka tuodaan Lahdessa näyttämölle omilla ehdoillaan – sekoilua, kapinaa ja tervettä vimmaa
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU