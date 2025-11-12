Demokraateilta uusia väitteitä Trumpin ja Epsteinin yhteyksistä

Edesmenneen seksuaalirikollisen Jeffrey Epsteinin sähköpostit paljastavat, että Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump oli selvillä Epsteinin harjoittamasta hyväksikäytöstä, väittivät maan demokraatit keskiviikkona. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Demokraattien julkaisemat sähköpostit oli lähetetty Epsteinin kumppanille, niin ikään seksuaalirikoksista tuomitulle Ghislaine Maxwellille ja kirjailija Michael Wolffille. Demokraatit saivat sähköpostit haltuunsa, kun Epsteinin perikunta kutsuttiin todistamaan aiemmin tänä vuonna.

DEMOKRAATTIEN mukaan yhdessä sähköposteista Epstein kertoo Trumpin viettäneen tunteja yhdessä talossa erään Epsteinin uhrin kanssa.

Trump on toistuvasti kiistänyt kaiken osallisuutensa, eikä häntä ole syytetty mistään Epsteiniin ja Maxwelliin liittyen.