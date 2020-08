Demokraatin kysely SDP:n piirijohtajille kertoo, että Saarikko halutaan keskustan johtoon – Kulmunille rajuakin kritiikkiä: ”Ei enää nauti sellaista samanlaista luottamusta”

Vain yksi 13 SDP-piirin puheenjohtajasta toivoo nykyisen puheenjohtajan Katri Kulmunin jatkavan keskustan puheenjohtajana.

Kaikki muut piirijohtajat toivovat tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon ottavan puolueen johdettavakseen.

– Tiedän, että hän on hyvin ratkaisukeskeinen, kokonaisuuksia hahmottava ja myös yhdistävä tekijä. Uskon, että hän olisi hallitustyöskentelyn kannalta parempi vaihtoehto, eräs piirijohtaja kuvaa Saarikkoa.

Demokraatti teki anonyymin kyselyn maanantaina Tampereella kaikkien demaripiirien puheenjohtajille. Kaikki vastasivat paikan päällä haastatteluina toteutettuun kyselyyn, kumman he haluavat keskustan johtoon, Saarikon vai Kulmunin.

Saarikko ja Kulmuni ovat keskustan puheenjohtajataiston selkeät suosikit syyskuun alun puoluekokouksessa Oulussa.

– Saarikon valitsen ehdottomasti. Uskon hänen kykyynsä saada se puolue haltuun ja kasaan. Sitä tarvitaan tämän hallitusyhteistyön kannaltakin, yksi piirijohtaja sanoo.

– Kyllä minä näkisin Saarikon siellä mieluummin. Hän on ehkä selkeämpi ja ehkä pitkäjänteisempi sekä paremmin lähestyttävämpi. Kulmuni on vähän etäinen ja tuntuu siltä, että eivät ehkä linjat pidä aina, toinen jatkaa.

Monen piirijohtajan vastauksissa heijastuu se, että Saarikon uskotaan tuovan keskustaan ja hallitukseen vakautta.

– Annika on kaikissa puheissaan vakuuttanut sillä, että ollaan valmiita sitoutumaan hallitusohjelmaan eikä koko ajan sellaista tempoilevaa irtiottoa, mitä Kulmunilta on tullut, eräs sanoo.

– Näyttää siltä, että Saarikolla on sellainen kanta, että hallitukseen on lähdetty, siellä on ohjelma ja siitä on sovittu ja sitä tehdään. Se on vähemmän tempoilevaa, toinen toteaa.

Kulmuni saa häneltä kritiikkiä:

– Kulmunihan ei enää nauti sellaista samanlaista luottamusta. Kyllähän kokonaisuudessaan hallituskumppaneiden luottamuskin on tärkeä, hän tiivistää.

”Yhteistyön kannalta Saarikko.”

Eräs vastanneista toteaa Saarikon tuoneen perhe- ja peruspalveluministerinä Sipilän (kesk.) hallituksessa lempeää otetta, joka on lähellä sosialidemokraattista politiikkaa.

– Silloin kun Kulmuni valittiin puolueen puheenjohtajaksi, olin itse asiassa tosi iloinen keskustan puolesta, että he ottavat edistysaskeleen. Minulla on ollut hänestä tosi hyvä kuva, aktiivinen. Jotenkin se oli tosi yllättävää, minkälaiseen tilanteeseen hän sitten keskustassa joutui ja kritiikki meitä kohtaan kanssa jotenkin kuitenkin yllätti minut.

Paikka paikoin Kulmuniin kohdistuva kritiikki on kovaa.

– Jos ajatellaan meidän kannatusta, Kulmuni. Yhteistyön kannalta Saarikko. Hänen kanssaan on helpompi neuvotella asioista, jotka ovat meillekin tärkeitä. Olen kuullut, että Kulmuni on ollut vähän hankala persoona ja halunnut laittaa joka paikkaan oman sormenjälkensä.

Saarikon uskotaan olevan yhteistyökykyinen.

– Kulmunin irtiotot eivät kieli reilusta yhteistyöstä vaan edustavat suoraan sanottuna uhkailua. Jos ette hypi meidän pillin mukaan, niin lähdemme hallituksesta, eräs piirijohtaja kuvaa.

Demarien piirijohtajissa on vain yksi Kulmunin jatkon kannattaja. Hänkin toteaa, ettei ole pitänyt tietyistä Kulmunin irtiotoista.

– Arvostan hänen työtään ja tiedän, että hän on enemmän sitä vasemman laidan keskustaa, että on tavallaan meitä lähellä. Hän on kuitenkin toiminut hyvin vähän aikaa puheenjohtajana ja haluaisin antaa hänelle vielä mahdollisuuden, mihin hän pystyy. Tiedän, että hän on kuitenkin sitoutunut hallitusohjelman peruslinjauksiin, ainut Kulmunia kannattanut perustelee.

”Heillä on oma fokus vähän hukassa.”

Demokraatti pyysi piirijohtajia myös arvioimaan keskustan toimintaa vaalikauden alussa hallituksessa.

– Jos puolue ei ole yhtenäinen, se näkyy, että tulee erilaisia irtiottoja. Heidän suurin ongelmansa on ehkä nyt se, että he eivät osaa päättää, haluavatko he olla punamultayhteistyössä vai haluavatko he olla oikeasti porvareiden kanssa yhteistyössä. Sitä päätöstä ei voi tehdä kukaan muu kuin keskusta itse, eräs piirijohtaja pohtii.

Moni nostaa esiin sen, että keskustan pitäisi pystyä sitoutumaan paremmin nykyiseen hallitukseen. Keskustalta ei toivota irtiottoja ja toivotaan hallitusohjelmaan sitoutumista.

– Viime hallituksen jälkeen keskustaväki ei ole osannut päättää, että ovatko he Sipilän hallituksessa vai Rinteen tai Marinin hallituksessa.

– Keskusta sai aika paljon omia kantojaan hallitusohjelmaan. Heidän pitäisi nyt malttaa, että ne alkaisivat toteutua. Alkaen sote-maakunnista, joka oli demareilla aika kova pala, vaikka maakuntien tehtävät ovatkin tässä vaiheessa sellaiset, joita demarit vaativat. Mutta siellä on myös kirjaukset siitä, että katsotaan, muuttuvatko ne enemmän kepun halun mukaisiksi.

Keskustan toimintaa luonnehditaan myös melko sekavaksi ja myös alhaisen gallup-kannatuksen uskotaan vaikuttavan siihen. Valtiovarainministeriksi tullut Matti Vanhanen (kesk.) on kuitenkin tuonut muutosta.

– Siinä tuli selkeä käänne nyt kun Matti Vanhanen tuli remmiin. Se muutti sitä tosi paljon. Tuli ihan erilaista varmuutta. Hänellä on aika valtiomiesmäinen ote. Luulen, että jos siihen vielä saadaan Saarikko remmiin, tämä homma voi kestää aika paljon paremmin kasassa seuraaviin vaaleihin asti.

– Keskusta on ollut kohtuullisen hyvä, eräs piirijohtaja sanoo mutta muistelee pahalla sitä, miten keskusta toimi, kun Antti Rinne (sd.) joutui jättämään pääministerin paikan.

Eräs piirijohtaja kuvaa, että koko keskustan porukka ole ollut oikein mukana hallitusyhteistyössä.

– Keskusta on hallituksessa vähän niinkuin selkäreppuna. Heillä on oma fokus vähän hukassa. Se on näkynyt vähän kaikessa. Heillä on sisäinen tilanne niin kaaosmainen. Linja on kadoksissa. Sitten yritetään näykkiä hallituskumppania. Kokonaisuuden hallinta on kadoksissa, eräs piirijohtaja kuvaa.

Kritiikistä huolimatta symppausta hallituskumppanuudelle.

Vaikka keskustan alkukauden toiminta kerää demareiden piirijohtajilta etenkin puolueen koetusta sitoutumattomuudesta nousevaa kritiikkiä, punamullan varaan rakentuvalle hallitukselle on silti vastausten perusteella vankka tuki.

Muun muassa näin eri piirijohtajat kommentoivat:

– Olen tosi kiitollinen siitä, että olemme yhdessä hallituksessa ja pääsimme tekemään asioita perinteisessä punamultahengessä. Tietysti toivoisin, että kaikki yhdessä sitoudumme siihen hallitusohjelmaan ja toimitaan sen mukaisesti. Toivon rauhallista otetta ja sitä, että ollaan hallitusohjelman takana yhdessä rintamassa.

– Kyllä minä pidän keskustaa kuitenkin oikein luontevana kumppanina tässä tilanteessa.

– Keskustan toiminta hallituksessa on ollut tähän saakka ihan hyvää. Erityisen hyvin on hoidettu tiede- ja kulttuuriministerin tonttia.

– Yhteistyö keskustan kanssa hallituksessa on sujunut kohtuullisen hyvin. Mediassa aina kärjistetään asioita. Taustalla on satoja demareiden ja muiden hallituspuolueiden kanssa yhdessä hoidettuja asioita. Se, että muutamat asiat nousevat esiin voi olla osin tarkoitushakuisuuttakin. Uskon, että yhteistyö toimii ihan hyvin. Toivon, että tietyt irtiotot ja puolueiden sisäiset jännitteet eivät lisäisi jännitteitä hallituksessa.

Toimittajat: Simo Alastalo, Johannes Ijäs