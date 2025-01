Demokraatin tiedot: Heidät haastatellaan Kelan pääjohtajakisassa

Asiasta on linjattu Kelan hallituksen ja valtuutettujen valmistelussa tänään.

Haastatteluihin etenevät eduskuntapoliitikoista työministeri Arto Satonen (kok.) ja kansanedustaja Annika Saarikko (kesk).

Muut haastateltavat ovat sosiaali- ja terveysministeriön (STM) sosiaaliturva- ja vakuutusosaston osastopäällikkö Liisa Siika-aho, työ- ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen, HUsin johtaja Lasse Lehtonen, Kelan johtaja Nina Nissilä ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan toimitusjohtaja Heli Backman.

TUOREIDEN lakimuutosten jälkeen nykyisin Kelan hallitus tekee valtuutetuille esityksensä pääjohtajasta maaliskuun lopulla pidettävässä kokouksessa ja valtuutetut päättävät asiasta sen jälkeen.

Käytännössä Kelan valtuutettujen työvaliokunta on kuitenkin kytketty yhteen hallituksen pääjohtajapohdintaan ja tavoitteena on löytää yhteinen ehdokas. Tässä konklaavissa istuu Kelan hallituksen edustajina hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Koska Kela on suoraan eduskunnan alainen, valtuutettuja edustaa valintaryhmässä yksi jäsen jokaisesta valtuustossa istuvasta eduskuntapuolueesta.