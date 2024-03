Demokraatin tiedot: Lakkolakien aikaistaminen puhuttanut kokoomuksen eduskuntaryhmässä – jo vappuna voimaan?

Hallituksen työrauhalainsäädäntöä koskevat lakimuutokset halutaan voimaan jo toukokuun alussa. Asiasta kertoi tänään Maaseudun Tulevaisuus omiin lähteisiinsä nojaten. Alkuperäisen aikataulun mukaan lait olisivat tulossa voimaan heinäkuun alusta. Simo Alastalo ja Johannes Ijäs

Demokraatin tietojen mukaan aikaistamisesta on herännyt keskustelua kokoomuksen eduskuntaryhmässä parhaillaan käynnissä olevien vientiteollisuuden poliittisten lakkojen vuoksi.

Työrauhalain mietintövaliokuntana toimivaa eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaa johtavan Saara-Sofia Sirénin (kok.) mukaan voimaantulon aikaistaminen ei ole ollut esillä valiokunnassa, joka aloitti hallituksen työrauhaesityksen käsittelyn tänään.

– Pidän hyvinkin mahdollisena, että valiokunta saa lakiesityksen muutamassa viikossa omalta osaltaan käsiteltyä riippumatta siitä, onko siihen tarpeen tehdä joitakin muutoksia, Sirén sanoo.

Eduskunta voi halutessaan tehdä lain voimaantuloon muutoksia. Työrauhan tapauksessa muutokset tehtäisiin juuri työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa.

– Meillä on nyt kuulemisia tällä viikolla kolmessa kokouksessa. Ensi viikolla on tiedossa ainakin kaksi, ja viisi kuulemista yhdestä lakiesityksestä on jo kohtuullisen kattava määrä. Monet esitykset menevät yhdelläkin kuulemiselle. Siinä mielessä etenemme ihan hyvässä aikataulussa, Sirén sanoo.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta saa työrauhamietintöään varten lausunnot myös eduskunnan lakivaliokunnalta ja perustuslakivaliokunnalta. Lisää aiheesta MT: Lakkolait voimaan ehkä jo vapuksi

TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVOVALIOKUNNAN varapuheenjohtaja Lauri Lyly (sd.) uskoo, että nyt ay-liikkeen lakko-oikeutta halutaan rajoittaa nopeammin kuin aikaisempi suunnitelma oli.

– Haluavat vain viedä vaikeammaksi tätä tilannetta, hän kommentoi.

Lylyn näkemys hallituspuolueiden suuntaan valiokunnassa toimimisesta on, että valiokunta on hosunut kuulemisia koko ajan.

– Se on ollut se merkki siellä koko ajan. Siltä osin tämä tilanne on siellä näkynyt kaikkien lakien osalta syksystä lähtien, että yritetään nopeasti käsitellä, Lyly katsoo.

Lylyä ei moinen vauhti lain valmistelussa miellytä.

– Toivon perusteellista käsittelyä erityisesti tälle ja työttömyysturvalle, koska ne ovat niin työelämän peruslakeja.

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN puheenjohtajana toimii työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan tapaan kokoomuslainen, kansanedustaja Heikki Vestman.

Onko kokoomuksessa nyt jokin linjaus, että esimerkiksi lakkolakia viedään nopeammin eteenpäin?

– En minä osaa tuohon nyt sen tarkemmin sanoa, että mikä sitten eduskuntaryhmän linjaus on. Mitä tulee sitten perustuslakivaliokunnan käsittelyyn, me aina pyrimme käsittelemään asiat sillä tavalla, että mietintövaliokunta saisi lausuntomme siinä ajassa, kun he aikovat hallituksen esityksen käsitellä.

Vestman kertoo, että työrauhalainsäädännön osalta perustuslakivaliokuntaan on jo aiemmin kutsuttu asiantuntijat ensi viikon keskiviikolle.

– Käsittely perustuslakivaliokunnassa tehdään totta kai huolella ja meillä on iso kuuleminen silloin kello 8 alkaen. Kuulemiseen on kutsuttu meidän eniten kuullut valtiosääntöoikeuden professorit ja kolme työoikeuden asiantuntijaa. Työrauhan kuulemiset etenevät sinänsä samassa aikataulussa kuin muidenkin samoihin aikoihin eduskunnan käsittelyyn tulleiden lakiesitysten käsittely perustuslakivaliokunnassa.

Siihen, voisiko työrauhalainsäädäntö tulla voimaan jo vappuna riippuu Vestmanin mukaan eduskunnasta ja erityisesti mietintövaliokunnan käsittelyaikataulusta.

Oletteko ryhmässä käyneet läpi, että tavoiteaikataulua voisi nostaa tai onko kokoomus nyt linjannut tästä jollain tasolla?

– Kai aina tavoitteena on se, että eduskunnan käsittelyyn tulevat lakiesitykset pitää käsitellä ilman aiheetonta viivytystä. Näinhän lukee siis valiokuntaoppaassa ja viivytyksettömän käsittelyn vaatimus koskee kaikkia eduskunnan valiokuntia. Lainsäädäntötyön pitää edetä eduskunnassa. Muuta minulla ei ole tähän kommentoitavaa.

Voitko vielä kertoa, onko kokoomus jollain tavalla linjannut tästä?

– Meidän eduskuntaryhmän kannoista pitää kysyä meidän eduskuntaryhmän puheenjohtajalta?

Saara-Sofia Sirénin mukaan linjauksia ei ole kokoomuksessa tehty.

– Lähtökohta on se, että me käsittelemme ihan normaalin lainsäädäntöprosessin mukaisesti tätä esitystä niin kuin kaikkia muitakin esityksiä.

Demokraatti ei tavoittanut kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajaa Matias Marttista kommenttia varten.