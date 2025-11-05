Ulkomaat
5.11.2025 06:39 ・ Päivitetty: 5.11.2025 06:39
Demokraatit voittamassa kuvernööripaikkoja Yhdysvaltain länsiosissa – Trump syyttää republikaanien vaalitappiosta liittovaltion sulkua
Yhdysvalloissa demokraatit ovat voittamassa kuvernööripaikkoja maan länsiosissa. Demokraattipuoluetta edustavasta Abigail Spanbergeristä on tulossa Virginian osavaltion ensimmäinen naispuolinen kuvernööri, ennustavat muun muassa NBC News ja CNN.
Kuvernöörivaalien ääntenlasku on vielä kesken, mutta Spanbergerillä on yli kymmenen prosenttiyksikön johto republikaani Winsome Earle-Searsiin.
Spanbergerin voitto merkitsee vallanvaihtoa myös puoluetasolla, sillä kuvernöörinä on toiminut vuodesta 2022 republikaani Glenn Youngkin. Spanbergerin haastaja Earle-Sears toimi Youngkinin varakuvernöörinä.
Spanberger valittiin Yhdysvaltain edustajainhuoneeseen vuonna 2018. Tätä ennen hän työskenteli keskustiedustelupalvelu CIA:n palveluksessa.
Demokraatit ovat NBC Newsin ja CNN:n arvion mukaan säilyttämässä kuvernööripaikkansa myös New Jerseyn osavaltiossa.
Demokraattiehdokas Mikie Sherrill on jättämässä taakseen kakkosena tulevan republikaanin Jack Ciattarellin. Kisasta New Jerseyn kuvernööripaikasta ennakoitiin tiukkaa.
Tiistaisia vaaleja on pidetty presidentti Donald Trumpin toisen kauden suosion testinä.
DEMOKRAATIT ovat voittamassa myös Kalifornian vaalipiirien muutoksia koskevassa äänestyksessä, kertoivat yhdysvaltaltalaismediat.
Muutosta johtaneen Kalifornian kuvernööri Gavin Newsomin ja muiden demokraattijohtajien mukaan puolueen edustajien määrän kasvattaminen kongressissa torjuisi Trumpin toimia. Uusien piirijakojen myötä Kalifornian demokraatit saavat viisi paikkaa lisää, kertoo Los Angeles Times.
Lehden mukaan on kuitenkin epäselvää, kuinka paljon muutos vaikuttaa vuoden 2026 välivaaleihin, sillä vaalipiirejä on muutetu republikaanien hyväksi puolueen johtamassa Texasissa.
TRUMP antoi sosiaalisessa mediassa ymmärtää, että hän syyttää republikaanien tiistaisista vaalitappioista liittovaltion sulkua.
Trump siteeraa Truth Socialissa julkaisemassaan päivityksessä mielipidemittauksia, mutta ei tarjoa niille minkäänlaista lähdettä. Näiden väitettyjen mittausten mukaan puolueen heikkoa vaalimenestystä selittää sulun lisäksi se, ettei Trump itse ollut ehdolla.
Virginian ja New Jerseyn lisäksi demokraatit ovat menestyneet New Yorkissa, missä pormestariksi on nousemassa demokraatti Zohran Mamdani.
Liittovaltion hallinnon sulku jatkuu jo toista kuukautta, minkä vuoksi monet liittovaltion työntekijät ovat jääneet ilman palkkaa ja miljoonat yhdysvaltalaiset ovat kärsineet peruspalveluiden puutteesta.
