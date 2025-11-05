Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

5.11.2025 06:39 ・ Päivitetty: 5.11.2025 06:39

Demokraatit voittamassa kuvernööripaikkoja Yhdysvaltain länsiosissa – Trump syyttää republikaanien vaalitappiosta liittovaltion sulkua

LEHTIKUVA / AFP / WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Virginian osavaltio on saamassa ensimmäisen naiskurvernöörinsä demokraattien Abigail Spanbergeristä.

Yhdysvalloissa demokraatit ovat voittamassa kuvernööripaikkoja maan länsiosissa. Demokraattipuoluetta edustavasta Abigail Spanbergeristä on tulossa Virginian osavaltion ensimmäinen naispuolinen kuvernööri, ennustavat muun muassa NBC News ja CNN.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kuvernöörivaalien ääntenlasku on vielä kesken, mutta Spanbergerillä on yli kymmenen prosenttiyksikön johto republikaani Winsome Earle-Searsiin.

Spanbergerin voitto merkitsee vallanvaihtoa myös puoluetasolla, sillä kuvernöörinä on toiminut vuodesta 2022 republikaani Glenn Youngkin. Spanbergerin haastaja Earle-Sears toimi Youngkinin varakuvernöörinä.

Spanberger valittiin Yhdysvaltain edustajainhuoneeseen vuonna 2018. Tätä ennen hän työskenteli keskustiedustelupalvelu CIA:n palveluksessa.

Demokraatit ovat NBC Newsin ja CNN:n arvion mukaan säilyttämässä kuvernööripaikkansa myös New Jerseyn osavaltiossa.

Demokraattiehdokas Mikie Sherrill on jättämässä taakseen kakkosena tulevan republikaanin Jack Ciattarellin. Kisasta New Jerseyn kuvernööripaikasta ennakoitiin tiukkaa.

Tiistaisia vaaleja on pidetty presidentti Donald Trumpin toisen kauden suosion testinä.

Lisää aiheesta

Demokraattiseksi sosialistiksi itseään kuvaava Zohran Mamdani on nousemassa New Yorkin pormestariksi

DEMOKRAATIT ovat voittamassa myös Kalifornian vaalipiirien muutoksia koskevassa äänestyksessä, kertoivat yhdysvaltaltalaismediat.

Muutosta johtaneen Kalifornian kuvernööri Gavin Newsomin ja muiden demokraattijohtajien mukaan puolueen edustajien määrän kasvattaminen kongressissa torjuisi Trumpin toimia. Uusien piirijakojen myötä Kalifornian demokraatit saavat viisi paikkaa lisää, kertoo Los Angeles Times.

Lehden mukaan on kuitenkin epäselvää, kuinka paljon muutos vaikuttaa vuoden 2026 välivaaleihin, sillä vaalipiirejä on muutetu republikaanien hyväksi puolueen johtamassa Texasissa.

TRUMP antoi sosiaalisessa mediassa ymmärtää, että hän syyttää republikaanien tiistaisista vaalitappioista liittovaltion sulkua.

Trump siteeraa Truth Socialissa julkaisemassaan päivityksessä mielipidemittauksia, mutta ei tarjoa niille minkäänlaista lähdettä. Näiden väitettyjen mittausten mukaan puolueen heikkoa vaalimenestystä selittää sulun lisäksi se, ettei Trump itse ollut ehdolla.

Virginian ja New Jerseyn lisäksi demokraatit ovat menestyneet New Yorkissa, missä pormestariksi on nousemassa demokraatti Zohran Mamdani.

Liittovaltion hallinnon sulku jatkuu jo toista kuukautta, minkä vuoksi monet liittovaltion työntekijät ovat jääneet ilman palkkaa ja miljoonat yhdysvaltalaiset ovat kärsineet peruspalveluiden puutteesta.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Ulkomaat

5.11.2025 06:24

Demokraattiseksi sosialistiksi itseään kuvaava Zohran Mamdani on nousemassa New Yorkin pormestariksi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Ahti Kaario

Tiede ja teknologia
4.11.2025
Arkistolöytö: Tällaisia ydinaseharjoituksia Suomella oli jo YYA-aikana
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
5.11.2025
Arvio: Ensin Anna Eriksson, nyt Herra Ylppö - näin vätysmies putoaa pohjalle eron jälkeen
Lue lisää

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
4.11.2025
Kiista Niinistön ja Marinin Nato-muistoista on turha: molemmat olivat lähellä epäonnistua
Lue lisää

Ville Jalovaara

Kirjallisuus
4.11.2025
Arvio: Uutuuskirja etsii vastausta, miksi ja miten Suomi päätyi Hitlerin Saksan liittolaiseksi
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU