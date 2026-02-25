Palkittu politiikan aikakauslehti.
25.2.2026 08:59 ・ Päivitetty: 25.2.2026 12:00

Demokraattikuvernööriltä täystyrmäys Trumpin puheelle

Virginian demokraattikuvernööri Abigail Spanberger (kuvassa) arvosteli odotetun kovasanaisesti presidentti Donald Trumpin politiikkaa opposition perinteisessä vastapuheessa keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa.

Vastapuheessa oppositiossa oleva puolue ottaa kantaa niihin asioihin, joita presidentti nostaa esille Kansakunnan tila -puheessaan.

Spanbergerin mukaan Trump valehteli, liioitteli ja syytti muita virheistään puheessaan. Demokraattikuvernöörin mukaan presidentti on niin ikään täysin kyvytön löytämään ratkaisuja Yhdysvaltojen ongelmiin, mutta kykenee kyllä pahentamaan niitä omilla toimillaan.

- Onko presidentti tehnyt ratkaisuja, joiden seurauksena teidän ja perheidenne elinkustannukset ovat laskeneet? Tekeekö hän työtä, jotta amerikkalaiset olisivat turvassa, niin kotimaassa kuin ulkomailla, kyseli Spanberger.

- Amerikkalaiset ansaitsevat sen, että he tietävät johtajiensa paneutuvan kysymyksiin, jotka valvottavat heitä öisin, kuvernööri jatkoi.

Spanberger arvosteli myös Trumpin hallinnon maahanmuuttopolitiikkaa todeten ”liittovaltion agenttien raastavan äitejä pois lapsiensa luota samaan aikaan, kun koko maahanmuuttojärjestelmä on täysin rikki”.

Lisäksi Spanberger arvosteli presidenttiä korruptiosta ja seksuaalirikoksista tuomitun Jeffrey Epsteinin tapauksen peittelystä.

- Hän kerää rikkauksia itselleen, perheelleen ja ystävilleen. Korruption mittaluokka on ennennäkemätön, Spanberger sanoi puheessa New York Timesin mukaan.

Spanberger syytti lehden mukaan Trumpia lisäksi kryptohuijauksista ja ulkomaisten prinssien liehittelystä lentokoneita vastaan. Lisäksi Spanberger arvosteli Trumpia siitä, että tämä on nimennyt pääkaupunki Washingtonissa rakennuksia itsensä mukaan.

46-VUOTIAAN Spanbergerin työtausta on Yhdysvaltain tiedustelupalvelu CIA:ssa. Hänestä tuli toinen CIA-veteraani, joka on pitänyt demokraattien vastapuheen Trumpille.

Vuosi sitten vastapuheen piti Michiganin osavaltiota edustava senaattori Elissa Slotkin, joka on työskennellyt Spanbergerin tavoin aiemmin CIA:ssa.

Spanbergerin vastapuhe oli huomattavasti Trumpin maratonpuhetta lyhyempi. Se kesti vajaat 13 minuuttia.

Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 14.

