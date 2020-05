Demokratiaa ei saa kaventaa valtuutettuja vähentämällä

Eurajoen demarit ovat huolissaan kuntalaisdemokratian kaventumisesta, jos valtuutettujen määrää vähennetään nykyisestä kahdeksalla kuntalaissa säädettyyn minimiin.

Teemu Valtonen Demokraatti

Kuntaliitoksen jälkeen Eurajoen kunnanvaltuuston jäsenmääräksi päätettiin 35, mutta kunnanjohtaja esitti kunnanhallituksen tiistaina pidetyssä kokouksessa tulevalle valtuustokaudelle määräksi 27:ää valtuutettua. Ehdotus äänestettiin nurin.

Valtuutettujen määrän lisäksi on keskusteltu lautakuntien vähentämisestä ja valiokuntamalliin siirtymisestä. Valiokuntamallissa edustajat ovat valtuutettuja ja varavaltuutettuja.

Kaikki nämä vaihtoehdot kaventavat hartioita, joilla kunnallinen demokratia lepää. Jotta demokratia voi toteutua ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet säilyä vahvoina, ei näitä hartioita saa tarpeettomasti kaventaa.

Liian kapeat hartiat voivat aiheuttaa myös haasteita kuntavaalien ehdokasasettelulle. Ehdokkaaksi lähtevät ovat kiinnostuneita vaikuttamaan kotikuntansa asioihin.

Mitä vaikeampaa on saada mitään vaikutusmahdollisuuksia, sitä korkeampi on kynnys laittaa itsensä likoon vaalityössä. Kuntalaisten etu on kattava ehdokaslista, josta äänestämällä on mahdollisuus aidosti vaikuttaa valtuuston kokoonpanoon.

Ei sovi myöskään sivuttaa sitä, etteivät olosuhteet ole muuttuneet kuluvan valtuustokauden aikana riittävästi, jotta valtuutettujen määrään olisi perusteltua kajota.

On myönnettävä, että kuntaliitoksen jälkeinen yhteiselo liitoskuntien välillä ei ole vielä päässyt niin pitkälle, että voidaan luottaa alueellisen tasa-arvon toteutuvan pienemmällä paikkamäärällä. Eurajoki on laaja kunta ja kunta muodostuu vahvoista kylistä. Näistä kylistä on oltava yhtäläiset mahdollisuudet vaikuttaa kunnan päätöksentekoon.

Eurajoen demarit kannattavat valtuutettujen määrän pitämistä ennallaan ja lautakuntien säilyttämistä Eurajoella.

Mielipidekirjoituksen allekirjoittajina ovat Teemu Valtonen, puheenjohtaja, Eurajoen sosialidemokraatit ry ja Esa Talasma, puheenjohtaja, Luvian työväenyhdistys ry