8.10.2025 04:00 ・ Päivitetty: 8.10.2025 04:07

Digiturvabarometri: Suomalaiset luottavat yhä viranomaisiin – verkkohuijaukset ja tekoälyn riskit huolettavat

Wilma Hurskainen/Demokraatti
Yli kolmannes barometrin vastaajista kokee luottamuksensa digiturvaan heikentyneen. Vain 20 prosenttia uskoo, että tekoäly käsittelee henkilötietoja turvallisesti.

Digi- ja väestötietoviraston tuoreen barometrin mukaan suomalaisten luottamus digitaaliseen turvallisuuteen on heikentynyt. Erityisesti kyberhyökkäykset ja digihuijaukset koetaan merkittäviksi uhkiksi.

Myös tekoälyn kehitys ja sen kyky käsitellä henkilötietoja herättävät ihmisillä huolta.

Luottamus viranomaisiin, finanssialan toimijoihin ja omaan työnantajaan on kuitenkin pysynyt tuloksissa korkeana.

– Verkkorikollisuus, geopoliittinen jännite ja tekoäly näkyvät mediassa ja vaikuttavat arkeen. Noin 60 prosenttia kansalaisista on nyt huolissaan yhteiskuntaan kohdistuvista kyberhyökkäyksistä ja digihuijauksista, mutta suomalaiset luottavat edelleen omaan osaamiseensa ja viranomaisiin. Trendi on kuitenkin mielestäni huolestuttava, sanoo johtava erityisasiantuntija Kimmo Rousku Digi- ja väestötietovirastosta tiedotteessa.

38 prosenttia barometrin vastaajista kokee luottamuksensa digiturvaan heikentyneen, kun taas yli puolella (51) luottamus on säilynyt ennallaan. Vain 11 prosenttia kertoo luottamuksen vahvistuneen.

Suomalaiset kokevat digimaailman edelleen melko turvalliseksi. 91 prosenttia kokee osaavansa käyttää digitaalisia laitteita ja -palveluja turvallisesti, ja 82 prosenttia tuntee olonsa vähintään melko turvalliseksi.

TEKOÄLYN käyttö on yleistynyt nopeasti: jo joka kymmenes suomalainen käyttää tekoälyä päivittäin. Samalla luottamus tekoälyn turvallisuuteen on barometrin mukaan hieman laskenut.

Ylipäätään vain 20 prosenttia vastaajista uskoo sen käsittelevän henkilötietoja turvallisesti. Eniten tekoälyyn luottavat nuoret (26 prosenttia), vähiten yli 65-vuotiaat (14).

Tämän vuoden tutkimuksessa kysyttiin ensimmäistä kertaa suhtautumisesta kyberuhkiin. Kyberuhat huolettavat laajasti, mutta silti vastaajista 51 prosenttia uskoo, että Suomi on varautunut niiden torjuntaan hyvin. Kaksi kolmesta arvioi digiturvan olevan paremmalla tasolla Suomessa kuin muissa EU-maissa.

VAIKKA tutkimuksessa nousi esille huolia, luottamus viranomaisiin, finanssialaan ja omaan työnantajaan on tiedotteen mukaan säilynyt korkeana. Viranomaisiin luottaa 87, työantajaan 82, oppilaitoksiin 71 ja finanssialaan 87 prosenttia vastaajista.

Luottamus on viime vuoteen verrattuna kauttaaltaan pienessä laskussa. Poikkeuksena luottamus kotimaisiin verkkokauppoihin on noussut kaksi prosenttiyksikköä 75 prosenttiin. Ulkomaisiin verkkokauppoihin luottaa vain 23 prosenttia.

