Dixie-maastopalo on jo Kalifornian historian toiseksi laajin – liekit ovat nielleet liki 200 000 hehtaaria maastoa

Tuli on tuhonnut lähes 200 000 hehtaaria maastoa, mikä on pinta-alaltaan laajempi kuin Yhdysvaltojen toiseksi suurimman kaupungin Los Angelesin pinta-ala.

Tämä on kuitenkin vain yksi 11 maastopalosta, jotka piinaavat Kaliforniaa.

Palon ei tiedetä vielä varmuudella aiheuttaneen kuolonuhreja, mutta viranomaisten mukaan kolme ihmistä on kateissa paloalueella, ja tuhannet ovat paenneet liekkejä kodeistaan. Osa kotinsa jättäneistä on löytänyt väliaikaisen majoituksen, mutta jotkut ovat päätyneet telttamajoitukseen. Palossa on tuhoutunut jo nelisensataa rakennusta.

Kalifornian kuvernööri: Maastopalot johtuvat ilmastonmuutoksesta

Viikonloppuna Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom vieraili kultakauden historiallisessa Greenvillen kaivoskaupungissa, joka paloi poroksi ja jossa asui muutama sata ihmistä. Hän kiitti puheessaan pelastushenkilöstöä ponnisteluistaan palon sammuttamiseksi, mutta lisäsi samalla, että viranomaisten on käytettävä tulevaisuudessa enemmän resursseja metsänhoitoon sekä maastopalojen ehkäisyyn.

Kuvernööri Newsomin mukaan kuivuus on lisääntynyt entisestään ja myös lämpötilat ovat nousseet. Lisäksi kuvernööri sanoi, että tosiasiat on tunnustettava ja maastopalot johtuvat ilmastonmuutoksesta.

– Tuntui kuin olisi ajanut pois sota-alueelta jossain elokuvassa, paloja paennut Tami Kugler kertoi paostaan Greenvillestä uutistoimisto AFP:lle.

– Naapurustoni on hävinnyt — siis hävinnyt täysin. Kaikki, joista välitän ja joita rakastan siinä naapurustossa, ovat menettäneet kotinsa. Ja minulla ei ollut vakuutusta.

Ilmastonmuutos lisää kuivuutta jo ennestään kuivilla alueilla, joka puolestaan luo maastopaloille edulliset olosuhteet levitä hallitsemattomasti. Ilmastotutkimuksessa on havaittu, että korkeammat lämpötilat pitkittävät maastopalokautta ja lisäävät palojen määriä.

Koko Yhdysvalloissa paloi sunnuntaina 107 suurta maastopaloa 15 eri osavaltiossa, ja niiden yhteenlaskettu laajuus on lähes miljoona hehtaaria.

Palo sai alkunsa sähkölinjalle kaatuneesta puusta

Palo riehuu Koillis-Kaliforniassa neljän piirikunnan, Butten, Plumasin, Tehaman ja Lassenin alueella. Ainoa laajempi palo Kalifornian historiassa on ollut viimevuotinen August Complex -niminen palo, joka oli laajuudeltaan yli 400 000 hehtaaria. Kalifornian historian tuhoisin maastopalo oli vuoden 2018 Camp-niminen palo, joka tappoi 86 ihmistä.

Viime päivinä sammutustöitä on helpottanut tuulten heikkeneminen sekä korkeampi ilmankosteus, mutta samaan aikaan lähipäiville on ennustettu lämpötilan kohoamista 38 asteeseen paloalueella. Palosta syntyvä runsas savu on vaikeuttanut myös sammutustyötä, kun sammutuskoneet eivät ole voineet lentää alueella. Haasteita on tuonut myös hankala maasto.

Pelastushenkilöstön arvion mukaan heinäkuun puolivälissä alkaneen palon sammuttamisessa kestää vielä ainakin kaksi viikkoa. Paloa on sammuttamassa yli 5 000 ihmistä.

Palo sai viranomaistutkinnan mukaan alkunsa puun kaaduttua sähkölinjalla, josta lähteneet kipinät levisivät kuivaan maastoon.

