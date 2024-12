Dramaattinen alku: Sairaalaverkkoesityksestä välitön hallituspuolueen edustajan irtiotto – “Jaa-nappia minä en tule painamaan”

Eduskunta keskustelee tänään sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöä sairaalaverkosta. Heti alkuun mietinnöstä kuultiin kriittinen puheenvuoro hallituspuolueen edustajalta. Johannes Ijäs Demokraatti

Sen esitti kokoomuksen iisalmelainen kansanedustaja Markku Eestilä.

“Perustuslain 29 pykälän mukaan kansanedustaja on velvollinen noudattamaan työssään oikeutta ja totuutta sekä perustuslakia. Koska katson hallituksen esityksen olevan perusterveydenhuollon yöpäivystysten lakkauttamisen ja sallimisen suhteen eriperusteinen edellä esittämäni mukaisesti, olen velvollinen noudattamaan perustuslakia tämän esityksen eri käsittelyvaiheissa”, Eestilä totesi puheensa lopuksi.

Puheensa aluksi hän oli sanonut, että tarkoitus ei ole väheksyä ministereiden tai hallituksen työtä, vaan yleisesti ottaen hallitus on tehnyt isoja vaikeita asioita tehnyt hyvin. Hän jatkoi tukeutuvansa ensi kertaa urallaan perustuslain 29 pykälään ja puhuvansa, mitä itse ajattelee ja minkä näkee oikeaksi ja oikeudenmukaiseksi.

Käytännössä Eestilä siis vastustaa hallituksen esitystä, mutta hän ei kertonut täysistuntosalissa suoraan, aikooko hän esimerkiksi äänestää hallituksen esitystä vastaan.

Demokraatille hän kommentoi tämän jutun lopussa asiaa suoremmin.

Hallituksen esitys on monille hallituspuolueidenkin kansanedustajille kipeä. Sitä se näyttää olevan myös Eestilälle, sillä ympärivuorokautista perusterveydenhuollon päivystystä ei tulevaisuudessa voi ylläpitää Iisalmessa, Varkaudessa, Jämsässä ja Raahessa. Esityksillä on vaikutusta myös muihin sairaaloihin.

EESTILÄ antoi ymmärtää eduskunnassa, että hallituksen esitys on ongelmallinen.

Hän nosti esiin sen, että pykälätekstin loppuosassa lukee, että Pohjanmaan hyvinvointialue Pietarsaaressa ja HUS-yhtymä Raaseporissa saa ylläpitää ympärivuorokautista perusterveydenhuollon päivystystä, jos ylläpito tukee kielellisten oikeuksien toteutumista.

– Mutta kun hallituksen esityksen pykälätekstiä tarkastelee Iisalmen, Varkauden, Raahen sekä Jämsän pth:n ympärivuorokautisen päivystyksen lakkauttamisia vastaan, niin tilanne muuttuu. Perustelut eivät enää olekaan samanlaiset, Eestilä sanoo.

– Lakiesityksen lopputulema on se, että ruotsinkielisille voidaan järjestää perusterveydenhuollon ympärivuorokautista päivystystä lähipalveluna Raaseporissa ja Pietarsaaressa, mutta suomenkielisille vastaavaa palvelua ei voida järjestää lähipalveluna Iisalmessa, Varkaudessa, Raahessa eikä Jämsässä. Edellä oleva toteamuskaan ei vieläkään ole välttämättä PL 17 pykälän vastainen, Eestilä totesi salissa.

HÄN sanoi myös, että jotta hallituksen esityksen perustuslainmukaisuutta ja oikeudenmukaisuutta eri ihmisryhmien kesken voidaan luotettavasti arvioida, on tarkasteltava etäisyyksiä ja ehkä myös väestön demografista rakennetta.

– Pietarsaaren ja Kokkolan välinen etäisyys on puolestaan 40 km. Käytännössä Kokkolankin suhteen on selvää, että pietarsaarelaisten perusterveydenhuollon yöpäivystys voitaisiin siellä hoitaa asianmukaisesti olipa asiakkaan äidinkieli suomi tai ruotsi. Lopputulema on sama kuin Raaseporin kohdalla: perusteita kielellisille erioikeuksille ei ole olemassa. Sen sijaan hallituksen esityksessä lakkautettavaksi määrätyt perusterveydenhuollon yöpäivystykset esimerkiksi Iisalmessa ja Varkaudessa ovat noin 85 kilometrin päässä Kuopiosta, jonne lakiesityksen mukaan yöpäivystykset tultaisiin keskittämään. Pisimmät etäisyydet asiakkaan näkökulmasta nousevat näillä alueilla lähes 150 kilometriin. Tilanne etäisyyksien osalta on siis huomattavasti ”pahempi” kuin Raaseporissa ja Pietarsaaressa, Eestilä lausui.

Tämän kokonaisuuden perusteella hän katsoo, että PL 17 pykälän vaatimus samanlaisista perusteluista suomen- ja ruotsinkielisille ei toteudu.

– Perusterveydenhuollon yöpäivystysten sisällyttäminen hallituksen esitykseen kiellon muodossa tietyillä paikkakunnilla ja salliminen tietyillä paikkakunnilla eriperusteisesti on enemmän kuin ongelmallista. Oman näkemykseni mukaan hallituksen esitys on näiltä osin selvässä ristiriidassa perustuslain 17 pykälän vaatimusten kanssa.

– Suomi on laillisuuteen perustuva tasa-arvoinen yhteiskunta, jossa ihmisten välinen yhdenvertaisuus on kansainvälisesti vertaillen poikkeuksellisen korkealla tasolla. Suomelle on myös pienenä maana erityisen tärkeää puolustaa ja vahvistaa monenkeskeistä kansainvälistä sääntöpohjaista järjestelmää. Nämä tosiasiat eivät saa unohtua myöskään Suomen lakeja ja asetuksia säädettäessä, Eestilä totesi.

DEMOKRAATTI tavoitti Eestilän pian tämän salissa pitämän puheenvuoron jälkeen.

Kun Eestilälle esittää tulkinnan, että hän on äänestämässä sairaalaverkkoesitystä vastaan perustuslaillisista syistä, hän muotoilee noudattavansa perustuslain 29 pykälää.

– Minä olen lukenut pöntössä oman käsitykseni, joka on minun yksityisajatteluani. Ja jos ajatteluni tulee siihen lopputulemaan, että tämä on perustuslain 17 pykälän vastainen, silloin perustuslain 29 pykälä velvoittaa minut toimimaan sen mukaisesti, mitä perustuslaki sanoo.

Perustuslain 29 pykälä kuuluu seuraavasti: “Kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset.”

Sairaalaverkkokeskustelu alkoi joka tapauksessa dramaattisesti hallituspuolueen edustajan välittömällä irtiotolla.

– Se on varmaan välitön, mutta se johtui siitä, että minä kävelin (eduskunnan) kanslian ohi ja kävin varaamassa puheenvuoron ja sitten huomasin olevani toinen puhuja, Eestilä kommentoi.

Voitko tällaisen puheenvuoron jälkeen enää mennä Iisalmessa torille ja kertoa, että äänestitkin puolesta?

– Minä en tule äänestämään tämän hallituksen esityksen puolesta. Sitä jaa-nappia minä en tule painamaan, mutta niin kuin sanoin, teen sen perustuslain 29 pykälän nojalla.