12.4.2026 17:22 ・ Päivitetty: 12.4.2026 17:22
Dramaattinen ilta Unkarissa: vaalihuoneistot ovat sulkeutuneet
Unkarissa vaalihuoneistot ovat sulkeutuneet. Vaalien äänestysprosentti nousee uuteen ennätykseen.
Puoli tuntia ennen vaalihuoneistojen sulkeutumista äänestämässä oli vaaliviranomaisten mukaan käynyt 77,8 prosenttia äänioikeutetuista. Edellinen ennätys oli 70,5 prosenttia vuoden 2002 vaaleissa.
Vaalien tuloksena pääministeri Viktor Orbanin 16 vuotta jatkunut valtakausi saattaa päättyä.
Orbanin päävastustaja vaaleissa on europarlamentaarikko Peter Magyar, jonka Tisza-puolueella on ollut kannatuskyselyissä noin kymmenen prosenttiyksikön etumatka Orbanin Fidesz-puolueeseen.
