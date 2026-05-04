Drooniyhteistyö Ukrainan kanssa kiinnostaa – Suomi haluaa lisätä valmistusosaamistaan

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) sanoo STT:lle, että Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin ehdottama droonisopimus on esitys laajemmasta lennokkituotannon yhteistyöstä Suomen ja Ukrainan välillä.

Häkkänen ei vielä maanantaina tiennyt sopimuksen teknisiä yksityiskohtia, mutta esitystä on tarkoitus käsitellä tarkemmin Häkkäsen ja Ukrainan puolustusministerin Myhailo Fedorovin välisessä tapaamisessa keskiviikkona.

- Suomelle ja puolustusministeriön näkökulmasta on olennaista, että suomalaiset yritykset olisivat myös tässä mukana, jotta Suomeen rakentuu tätä droonituotanto- ja teknologiaosaamista, Häkkänen kertoi.

Zelenskyi kertoi sunnuntaina viestipalvelu X:ssä ehdottaneensa pääministeri Petteri Orpolle (kok.) droonisopimuksen allekirjoittamista.

Orpo sanoi aiemmin maanantaina STT:lle suhtautuvansa Zelenskyin esitykseen myönteisesti, mutta ei suostunut avaamaan sen sisältöä tarkemmin.

Orpo kuitenkin sanoi, ettei Ukrainan ja Suomen välisen mahdollisen droonisopimuksen solmimisessa kannata hidastella.

Orpon mukaan mahdollisen droonidiilin avulla voitaisiin sekä tukea Ukrainaa että vahvistaa Suomen puolustuskykyä ja puolustusteollisuutta.

- Jos diilin myötä näitä voidaan vahvistaa, niin kyllä silloin se kannattaa tehdä, Orpo sanoi.

HUHTIKUUSSA hallituksen kehysriihen linjauksissa kerrottiin, että Suomi suunnittelee aloittavansa uuden teollisen yhteistyön Ukrainan kanssa. Myöhemmin Helsingin Sanomat vahvisti, että kyseessä olisi droonituotanto.

Häkkäsen mukaan Suomi arvioi parhaillaan ukrainalaisten kanssa sitä, minkälaiset Ukrainan käyttämät ja ukrainalaisten yritysten valmistuttamat droonit soveltuisivat myös Suomen puolustuksen järjestelyihin.

Asian valmistelu on käynnistetty jo talvella.

- Meillä on tarkoitus sitten tilata tiettyjä koe-eriä näistä ja ryhtyä myös rakentamaan tuotantokykyä Suomeen kotimaisten yritysten ja ukrainalaisten yritysten kanssa, Häkkänen sanoo.

Häkkäsen mukaan tästä on valmisteilla yhteistyöasiakirjoja Ukrainan puolustusministeriön kanssa.

Häkkänen sanoo, että yhdessä valmistettavat droonit tulisivat ensisijaisesti Ukrainalle, mutta myös Suomen puolustuksen käyttöön. Drooneja voitaisiin myös myydä eteenpäin.

Tarkoituksena on, että nimenomaan suomalainen teollisuus ja alan työllisyys voitaisiin nostaa yhteistyön avulla ylös.

- Vientinäkymä on merkittävän suuri, kunhan vain se osaaminen olisi riittävällä tasolla, hän sanoo.

PUOLUSTUSHALLINTO kartoittaa ministerin mukaan paraikaa suomalaisyrityksiä, joilla olisi kykyä lennokkivalmistukseen.

Valintoja ei ole vielä tehty.

Keskusteluja on Häkkäsen mukaan myös käyty siitä, miten erilaisia tutkimuslaitoksia, kuten korkeakouluja, saataisiin mukaan drooniyhteistyöhön.

Nykyistä droonihanketta aiotaan viedä eteenpäin ripeästi. Ratkaisuja kokonaisuudessa on tarkoitus saada aikaiseksi jo tämän vuoden aikana.

Hallitus päätti kehysriihessään viime kuussa, että Rajavartiolaitokselle kohdennetaan lisätalousarviosta 44 miljoonaa euroa kattavan vastadroonijärjestelmän rakentamiseen.

Teksti: STT / Aliisa Uusitalo, Frida Ahonen