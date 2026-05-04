Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Tiede ja teknologia

4.5.2026 15:01 ・ Päivitetty: 4.5.2026 15:02

Drooniyhteistyö Ukrainan kanssa kiinnostaa – Suomi haluaa lisätä valmistusosaamistaan

iStock

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) sanoo STT:lle, että Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin ehdottama droonisopimus on esitys laajemmasta lennokkituotannon yhteistyöstä Suomen ja Ukrainan välillä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Häkkänen ei vielä maanantaina tiennyt sopimuksen teknisiä yksityiskohtia, mutta esitystä on tarkoitus käsitellä tarkemmin Häkkäsen ja Ukrainan puolustusministerin Myhailo Fedorovin välisessä tapaamisessa keskiviikkona.

- Suomelle ja puolustusministeriön näkökulmasta on olennaista, että suomalaiset yritykset olisivat myös tässä mukana, jotta Suomeen rakentuu tätä droonituotanto- ja teknologiaosaamista, Häkkänen kertoi.

Zelenskyi kertoi sunnuntaina viestipalvelu X:ssä ehdottaneensa pääministeri Petteri Orpolle (kok.) droonisopimuksen allekirjoittamista.

Orpo sanoi aiemmin maanantaina STT:lle suhtautuvansa Zelenskyin esitykseen myönteisesti, mutta ei suostunut avaamaan sen sisältöä tarkemmin.

Orpo kuitenkin sanoi, ettei Ukrainan ja Suomen välisen mahdollisen droonisopimuksen solmimisessa kannata hidastella.

Orpon mukaan mahdollisen droonidiilin avulla voitaisiin sekä tukea Ukrainaa että vahvistaa Suomen puolustuskykyä ja puolustusteollisuutta.

- Jos diilin myötä näitä voidaan vahvistaa, niin kyllä silloin se kannattaa tehdä, Orpo sanoi.

HUHTIKUUSSA hallituksen kehysriihen linjauksissa kerrottiin, että Suomi suunnittelee aloittavansa uuden teollisen yhteistyön Ukrainan kanssa. Myöhemmin Helsingin Sanomat vahvisti, että kyseessä olisi droonituotanto.

Häkkäsen mukaan Suomi arvioi parhaillaan ukrainalaisten kanssa sitä, minkälaiset Ukrainan käyttämät ja ukrainalaisten yritysten valmistuttamat droonit soveltuisivat myös Suomen puolustuksen järjestelyihin.

Asian valmistelu on käynnistetty jo talvella.

- Meillä on tarkoitus sitten tilata tiettyjä koe-eriä näistä ja ryhtyä myös rakentamaan tuotantokykyä Suomeen kotimaisten yritysten ja ukrainalaisten yritysten kanssa, Häkkänen sanoo.

Häkkäsen mukaan tästä on valmisteilla yhteistyöasiakirjoja Ukrainan puolustusministeriön kanssa.

Häkkänen sanoo, että yhdessä valmistettavat droonit tulisivat ensisijaisesti Ukrainalle, mutta myös Suomen puolustuksen käyttöön. Drooneja voitaisiin myös myydä eteenpäin.

Tarkoituksena on, että nimenomaan suomalainen teollisuus ja alan työllisyys voitaisiin nostaa yhteistyön avulla ylös.

- Vientinäkymä on merkittävän suuri, kunhan vain se osaaminen olisi riittävällä tasolla, hän sanoo.

PUOLUSTUSHALLINTO kartoittaa ministerin mukaan paraikaa suomalaisyrityksiä, joilla olisi kykyä lennokkivalmistukseen.

Valintoja ei ole vielä tehty.

Keskusteluja on Häkkäsen mukaan myös käyty siitä, miten erilaisia tutkimuslaitoksia, kuten korkeakouluja, saataisiin mukaan drooniyhteistyöhön.

Nykyistä droonihanketta aiotaan viedä eteenpäin ripeästi. Ratkaisuja kokonaisuudessa on tarkoitus saada aikaiseksi jo tämän vuoden aikana.

Hallitus päätti kehysriihessään viime kuussa, että Rajavartiolaitokselle kohdennetaan lisätalousarviosta 44 miljoonaa euroa kattavan vastadroonijärjestelmän rakentamiseen.

Teksti: STT / Aliisa Uusitalo, Frida Ahonen

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Mikkel Näkkäläjärvi

Kolumnit
5.5.2026
Näkkäläjärvi: Uudella poliittisella ohjelmalla kohti 2030-lukua
Lue lisää

Useita kirjoittajia

Mielipiteet
4.5.2026
Lapsiperheköyhyys uhkaa yhä useampia – lapsi unohtuu usein talouspolitiikan päätöksissä
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
5.5.2026
Arvio: Turun undergroundin dinosaurus kirjoittaa kuin rappioromantikko Charles Bukowski
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU