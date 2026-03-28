Kotimaa
28.3.2026 08:18 ・ Päivitetty: 28.3.2026 08:18
Earth Hour tänään – Symbolinen ele ilmaston puolesta
Tänään kodeissa, työpaikoilla ja tunnetuilla maamerkeillä Suomessa ja muualla maailmassa valot sammutetaan ympäristöjärjestö WWF:n Earth Hour -tapahtuman merkiksi.
Earth Hour on maailman suurin ympäristötapahtuma, jossa valot sammutetaan tunniksi symbolisena eleenä ilmaston ja luonnon puolesta. Tapahtuma alkaa illalla puoli yhdeksältä Suomen aikaan, jolloin valot sammutetaan tunnin ajaksi.
Earth Hour sai alkunsa Australian Sydneyssä vuonna 2007. Suomessa tapahtumaa on vietetty vuodesta 2009.
