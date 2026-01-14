Palkittu politiikan aikakauslehti.
14.1.2026 08:37 ・ Päivitetty: 14.1.2026 09:29

Eduskunnan avustajien häirinnästä kertonut Ville Merinen kommentoi: ”Ilmiö on olemassa”

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA
Kansanedustaja Ville Merinen toi Ylen dokumenttisarjassa esiin eduskunta-avustajiin kohdistuvaa häirintää. Kuvassa Merinen eduskunnassa marraskuussa 2024.

Kansanedustaja Ville Merinen (sd.) pitää kiinni väitteistään avustajien häirinnästä eduskunnassa.

Merinen puhui asiasta alun perin Ylen Vallan algoritmi -dokumenttisarjassa, joka on julkaistu Yle Areenassa maanantaina. Merinen sanoo, että häntä on lähestytty asiasta terapeuttitaustansa vuoksi. ”Terapeuttivillenä” somessa tunnettu Merinen on psykoterapeutti.

- Kun olen tällainen terapiaihminen, niin minua on lähestytty aika monesti tästä aiheesta, Merinen kertoo dokumentissa.

Merinen sanoo, että kyseessä on todella vaikea aihe.

- Sulla on sellainen asetelma, että sinä olet täysin suojattu. Jos se sun vähän niin kuin ”työntekijä” ei miellytä tai näin, niin voit vaan sanoa, että vaihdetaan se.

Toimittaja luettelee fyysisen, seksuaalisen ja henkisen väkivallan, kiusaamisen, ahdistelun ja häirinnän.

- Juuri näin, sanoit ne ääneen, Merinen sanoo sen jälkeen.

Merinen sanoo keskiviikkoaamun Instagram-julkaisussaan seisovansa sataprosenttisesti sanojensa takana.

– Ilmiö on olemassa. Se, että poliitikot sen kieltävät, ei poista ongelmaa. Kyseessä ei ole yhden tai kahden puolueen ongelma, Merinen kirjoittaa.

Merinen sanoo toivovansa, että avustajien tilanne paranee.

Kansanedustajien avustajat avustavat heitä esimerkiksi tietojen hankinnassa, yhteydenpidossa kansalaisiin ja mediasuhteissa. Kansanedustajat valitsevat avustajansa itse.

Uutista täydennetty klo 11.29 tiedoilla Merisen sanomisista Ylen dokumenttisarjassa.

