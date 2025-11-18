Palkittu politiikan aikakauslehti.
18.11.2025 13:52 ・ Päivitetty: 18.11.2025 14:01

Yllätys eduskunnan velkajarrukeskustelussa: Purra kehui demariedustajaa

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN
SDP:n edustaja Joona Räsänen eduskunnan suullisella kyselytunnilla torstaina 13. marraskuuta.

SDP:n kansanedustajan Joona Räsäsen mukaan velkaantumiskehitys on saatava käännettyä riippumatta siitä, velvoittaako siihen EU- ja kansallinen lainsäädäntö.

Demokraatti

Demokraatti

– Nyt se on Euroopan nopeinta, mutta keinoista olen valtiovarainministerin kanssa hieman eri mieltä. Työllisyyden paraneminen on kaikista tärkeintä myös velkaantumisen taittamisessa, Räsänen sanoi eduskunnan täysistunnossa.

Räsänen painotti myös, että vuoden 1995 tilanne oli huomattavasti pahempi, mutta sekin saatiin käännettyä yhteistyöllä ja menoleikkausten sekä talouskasvun yhdistelmällä.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) yllätti kuuntelijansa kiittelemällä Räsäsen näkemyksiä – ja kehotti muitakin demariedustajia puhumaan Räsäsen kanssa.

– Mutta kuten osasin odottaa, oppositio sekoitti talouden sopeutumistoimet ja kasvun: sitä ei ole ollut pian 20 vuoteen. Tarvitsemme sekä tulo- ja menosopeutusta ja kasvutoimia. Kun tilanne on parempi, tämän hallituksen rakenteelliset uudistukset alkavat tuoda sitä kasvua. Eikä mikään tuleva hallitus tule välttymään leikkausten teolta, Purra ennustaa.

Purran mukaan on syytä varautua siihen, että Suomi joutuu EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn heti alkuvuodesta.

Demariedustajista myös Lauri Lyly ja Nazima Razmyar myönsivät tilanteen vakavuuden, mutta painottivat, että työllisyyteen ja kasvutoimiin satsaaminen on oleellista talouden parantumisen ja kansalaisten tulevaisuudenuskon palauttamiseksi.

HUOMATTAVASTI ärhäkämpi oli muun muassa Pia Viitanen (sd.). Hän muistutti, että tavoitteet ovat yhteisiä, mutta jokainen puolue määrittää keinot ja velkajarrun tulee myös joustaa suhdanteiden mukaan.

– Ihmettelen suuresti ministeri Purran kommenttia ”kasvupuhehötöstä”. Miten muuten taloutta voi nostaa ylös ja suuntaa muuttaa kuin kasvulla? Toki tältä hallitukselta kasvutoimet ovat puuttuneet lähes kokonaan, ja politiikka on ollut pelkkää leikkaamista ja saksien heiluttelua. Ei sillä tavoin mitään tulevaisuutta rakennetta.

Purran vastauksen ydin oli, että joustoa on ollut jo liikaakin ja luvassa on yhä lisää ja enemmän menosopeutuksia – eli leikkauspolitiikkaa. Hän piti esimerkiksi sote-palveluihin ja hyvinvointialueiden talousongelmiin ehdotettuja muutoksia ja huolta niiden tilanteesta seuraavien vaalien ”äänten ostamisena ja kalasteluna”.

