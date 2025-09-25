Politiikka
25.9.2025 15:27 ・ Päivitetty: 25.9.2025 15:27
Eduskunnan turvatoimia halutaan kiristää – lakialoite julki
Eduskunnan turvatoimien kiristämistä koskeva lakialoite on julkaistu. Ehdotuksessa eduskunnalle halutaan muun muassa aiempaa laajempia toimivaltuuksia puuttua droonien kulkuun.
Lisäksi kansanedustajalle tai eduskunnan vieraalle voitaisiin ehdotuksen mukaan jatkossa määrätä turvahenkilö, jonka asettaa eduskunnan turvallisuusjohtaja. Myös turvahenkilön voimankäyttövälivalikoimaa halutaan laajentaa. Jatkossa turvahenkilö voisi käyttää etälamautinta, projektiililaukaisinta ja tietyin ehdon ampuma-asetta.
Ehdotuksen ovat allekirjoittaneet kaikkien eduskuntaryhmien puheenjohtajat.
Kommentit
