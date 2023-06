Eduskunnan työntekijän kommentti kiteytti hallituskauden avajaistunnelmat – “Joko meidän viihde on alkanut?”

Säätytalon seitsenviikkoisiksi venähtäneet hallitusneuvottelut tarjosivat kansanedustajille ja kansalaisille alkukesän mittaisen poliittisen hengähdystauon. Nyt rauhanajat ovat ohitse. Simo Alastalo Demokraatti

Petteri Orpon (kok.) hallitus on antanut ohjelmansa eduskunnan raadeltavaksi ja 200 lasauttajaa on palannut julkiseen edustustehtäväänsä eduskunnan täysistuntosalissa.

Jokainen tuutti on täynnä poliittista retoriikkaa, vahvoja mielikuvia, voimakkaasti kotiinpäin vetäviä tulkintoja ja hauskuutta tavoittelevia anekdootteja.

Politiikan ulkopuoliseen työhön keskittyvä eduskunnan henkilökunta kiteytti tänään muuttuneen tilanteen kysymällä “joko meidän viihde on alkanut”.

Onhan se. Enkä ole täysin varma, onko viihdettä ollut tauon aikana ikävä vai ei.

VAIKKA poliittinen puhe on paikoin hauskaa, politiikka on pohjimmiltaan vakava laji. Pelissä on ihmisten oikeudet ja Suomen tulevaisuus, jonka suunnasta on eriäviä näkemyksiä.

Oppositiopuolueille, jotka vielä eilen olivat hallituksessa, uuden poliittisen hallituksen startti on vahva profiloitumisen paikka. Vasemmisto-oppositiolle Orpon kyykyttävä, sanelupohjaisia työmarkkina-avauksia sisältävä ohjelma näyttää yhtä aikaa sekä kauhealta että neljän vuoden mittaiselta karkkipäivältä.

Eduskunnassa kuultiin keskiviikkona anekdootteja “taloyhtiön hallitusohjelmasta” ja “vahvoista välittävästä Suomesta”, mikä on väännös Orpon hallitusohjelman nimestä Vahva ja välittävä Suomi.

Hallituspuolue perussuomalaisilta kysyttiin olivatko he Säätytalolla lainkaan, kun ohjelma on niin läpeensä kokoomuslainen. Perussuomalaisten puheenjohtaja, tuore valtiovarainministeri Riikka Purra sai useita kertoja kuulla vaaleja edeltävästä lupauksestaan, ettei pienituloisilta leikata.

KESKUSTAA maalattiin hallituksesta osaksi vasemmisto-oppositiota. Ja samaan tahtiin keskusta pyristeli sieltä pois. Puheenjohtaja Annika Saarikko käytti jopa puheenvuoron, jossa hän syytti viime kauden hallituskumppaneiden kyvyttömyyttä Orpon ohjelman kovista työmarkkinakirjauksista.

Numerot ja puheet ovat Orpon ohjelmassa useissa kohtaa ristiriidassa. Ongelma on hallitusohjelmille tyypillinen. Ohjelmien loppuosan talousliitteet tuovat alkuosan liturgisiin korulauseisiin uusia sävyjä. Toisin kuin puolueet, numerot eivät selittele. Niistä näkee mihin rahaa laitetaan ja mistä sitä otetaan pois.

ORPON ohjelmassa on myös raakilemaisia kirjauksia, joiden yhteisvaikutus kohdistaa leikkauksia kohtuuttoman tuntuisesti esimerkiksi pienituloisille lapsiperheille. Hallitus on jo muistuttanut, että tilanne voi muuttua, kun vaikutusarvioita ryhdytään tekemään ja varsinaisia lakeja kirjoittamaan.

Lukuja voi retorisesti kuorruttaa ja myydä tulkintoja omille kannattajille, ovat he oikealla tai vasemmalla. Mustan voi halutessaan selittää vaikka valkeaksi. Jos ei voisi, politiikka ei olisi politiikkaa.

Äänestäjän osa on muistuttaa itseään mustan värin taipumuksesta pysyä selityksistä huolimatta edelleen mustana.