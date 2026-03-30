Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

30.3.2026 09:27 ・ Päivitetty: 30.3.2026 10:21

Eduskunnan valiokunnat koolle droonitapausten takia – Ukraina pyysi anteeksi

TR / LEHTIKUVA / SASU JÄRNSTEDT
Puolustusvoimien ajoneuvoja sunnuntaina Kouvolan Oravalassa lähellä toisen droonin putoamispaikkaa.

Eduskunnan ulkoasiain- ja puolustusvaliokunnat pitävät tiistaina ylimääräisen kokouksen viikonloppuna tapahtuneista Kaakonkulman drooniselvittelyistä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kansanedustajat haluavat kuulla asiainkulusta viimeisimmät viranomaistiedot.

Paikalla kokouksessa on muun muassa Ilmavoimien, Rajavartiolaitoksen ja Poliisihallituksen edustajia. Valiokuntien johto on luvannut kommentoida asiaa medialle kokouksen jälkeen iltapäivällä.

Kaksi ukrainalaisiksi drooneiksi oletettua miehittämätöntä lentolaitetta putosi sunnuntaina Kouvolan pohjoispuolelle ja Luumäelle. Niiden arvellaan harhautuneen tänne matkallaan venäläisiin iskukohteisiin.

Toinen pudonneista laitteista tunnistettiin jo sunnuntaina ukrainalaiseksi.

UKRAINAN ulkoministeriön mukaan syynä droonien harhautumiselle oli todennäköisesti Venäjän niitä vastaan tekemä elektroninen häirintä.

Ulkoministeriön edustajan mukaan drooneja ei missään olosuhteissa suunnata Ukrainasta kohti Suomea.

Asiantuntija arvelee: Toinen Kouvolan drooneista räjähti maahansyöksyssä

Edustajan mukaan Ukraina on jo pyytänyt tapahtunutta anteeksi Suomelta.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU