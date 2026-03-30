Kotimaa
30.3.2026 09:27 ・ Päivitetty: 30.3.2026 10:21
Eduskunnan valiokunnat koolle droonitapausten takia – Ukraina pyysi anteeksi
Eduskunnan ulkoasiain- ja puolustusvaliokunnat pitävät tiistaina ylimääräisen kokouksen viikonloppuna tapahtuneista Kaakonkulman drooniselvittelyistä.
Kansanedustajat haluavat kuulla asiainkulusta viimeisimmät viranomaistiedot.
Paikalla kokouksessa on muun muassa Ilmavoimien, Rajavartiolaitoksen ja Poliisihallituksen edustajia. Valiokuntien johto on luvannut kommentoida asiaa medialle kokouksen jälkeen iltapäivällä.
Kaksi ukrainalaisiksi drooneiksi oletettua miehittämätöntä lentolaitetta putosi sunnuntaina Kouvolan pohjoispuolelle ja Luumäelle. Niiden arvellaan harhautuneen tänne matkallaan venäläisiin iskukohteisiin.
Toinen pudonneista laitteista tunnistettiin jo sunnuntaina ukrainalaiseksi.
UKRAINAN ulkoministeriön mukaan syynä droonien harhautumiselle oli todennäköisesti Venäjän niitä vastaan tekemä elektroninen häirintä.
Ulkoministeriön edustajan mukaan drooneja ei missään olosuhteissa suunnata Ukrainasta kohti Suomea.
Edustajan mukaan Ukraina on jo pyytänyt tapahtunutta anteeksi Suomelta.
