Kotimaa
30.3.2026 07:43 ・ Päivitetty: 30.3.2026 07:44
Asiantuntija arvelee: Toinen Kouvolan drooneista räjähti maahansyöksyssä
Puolustusvoimien entinen tutkimusjohtaja, eversti evp. Jyri Kosola kertoo STT:lle saaneensa tiedon, että toinen Kouvolan lähistölle sunnuntaina harhautuneista drooneista olisi räjähtänyt.
Kosola sanoo perustavansa tämän luotettavien lähteiden kuulohavaintoihin.
- Droonin ääni on kuulunut, ja sen jälkeen on kuulunut kuin 50 kiloa TNT:tä olisi räjähtänyt, Kosola sanoo.
Näköhavaintoa räjähdyksestä ei hänen tietoonsa ole tullut. Viranomaiset eivät ole myöskään vahvistaneet hänen arviotaan.
KOUVOLAN pohjoispuolelle pudonnut lentolaite on ilmavoimien mukaan tunnistettu ukrainalaisvalmisteiseksi, suurikokoiseksi AN196-lennokiksi. Luumäelle pudonnutta droonia ei ole vielä tunnistettu.
Kosolan mukaan AN196-drooni kuljettaa noin 50-70 kiloa TNT-räjähdettä, mikä vastaa teholtaan noin kymmentä tykistökranaattia. Määrä riittäisi esimerkiksi omakotitalon kokoisen rakennuksen tuhoamiseen.
Kosola kertoi tiedoistaan aiemmin Yleisradion aamuohjelmassa.
