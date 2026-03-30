30.3.2026 07:43 ・ Päivitetty: 30.3.2026 07:44

Asiantuntija arvelee: Toinen Kouvolan drooneista räjähti maahansyöksyssä

Poliisi esitteli maastosta löydettyjen lennokkijäänteiden kuvia sunnuntaina tiedotustilaisuudessa.

Puolustusvoimien entinen tutkimusjohtaja, eversti evp. Jyri Kosola kertoo STT:lle saaneensa tiedon, että toinen Kouvolan lähistölle sunnuntaina harhautuneista drooneista olisi räjähtänyt.

Kosola sanoo perustavansa tämän luotettavien lähteiden kuulohavaintoihin.

- Droonin ääni on kuulunut, ja sen jälkeen on kuulunut kuin 50 kiloa TNT:tä olisi räjähtänyt, Kosola sanoo.

Näköhavaintoa räjähdyksestä ei hänen tietoonsa ole tullut. Viranomaiset eivät ole myöskään vahvistaneet hänen arviotaan.

KOUVOLAN pohjoispuolelle pudonnut lentolaite on ilmavoimien mukaan tunnistettu ukrainalaisvalmisteiseksi, suurikokoiseksi AN196-lennokiksi. Luumäelle pudonnutta droonia ei ole vielä tunnistettu.

Kosolan mukaan AN196-drooni kuljettaa noin 50-70 kiloa TNT-räjähdettä, mikä vastaa teholtaan noin kymmentä tykistökranaattia. Määrä riittäisi esimerkiksi omakotitalon kokoisen rakennuksen tuhoamiseen.

Kosola kertoi tiedoistaan aiemmin Yleisradion aamuohjelmassa.

Toimituksen valinnat

