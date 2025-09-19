Palkittu politiikan aikakauslehti.
19.9.2025 13:25 ・ Päivitetty: 19.9.2025 13:25

Eduskunnan virkamiehen rikostutkinta etenee – epäillään tuhansien ihmisten henkilötietojen tallentamisesta

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA
KRP:n mukaan kyseessä on ollut asianomistajien suuren määrän takia poikkeuksellisen laaja tutkinta.

Keskusrikospoliisi (KRP) kertoo edistyneensä esitutkinnassa, jossa eduskunnan kansliassa työskennelleen virkamiehen epäillään tallentaneen ja säilyttäneen henkilötietoja lainvastaisesti.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Epäily koskee turvallisuusselvityksiin liittyvien asiakirjojen käsittelyä ja säilyttämistä vuosina 2018-2023. Asiaa tutkitaan virkavelvollisuuden rikkomisena.

KRP:n mukaan kyseessä on ollut asianomistajien suuren määrän takia poikkeuksellisen laaja tutkinta. Kokonaisuudessa on noin 2  400 asianomistajaa.

Asianomistajien määrä on kasvanut tutkinnan aikana. Viime vuoden helmikuussa poliisi kertoi epäilevänsä, että tietosuojaloukkauksen kohteeksi on joutunut todennäköisesti yli 1  000 ihmistä.

Poliisin mukaan asianomistajien määrää selittää se, että eduskunnassa on työskennellyt laaja joukko virkamiehiä ja muita henkilöitä, joille on tehty turvallisuusselvityksiä.

AIEMMIN jutussa oli toisena rikosnimikkeenä tietosuojarikos. Sen osalta syyteoikeus kuitenkin vanhenee jo kahdessa vuodessa. Helsingin Sanomat kertoi torstaina, että tapauksessa ei enää tutkita tietosuojarikosta.

-  Asianomistajien laajan joukon tavoittaminen sekä tietojen kerääminen siitä, onko tietoja mahdollisesti käytetty väärin, vaatii aikaa, sanoo KRP:n rikostarkastaja Merja Laitinen tiedotteessa.

Esitutkinnan on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä.

