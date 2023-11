Eduskunnassa harvinainen tilanne, valiokunta alkaa kokoontua täysistuntojen aikana – tästä on kyse

Eduskunta on antamassa sosiaali- ja terveysvaliokunnalle luvan pitää kokouksia täysistuntojen aikana seuraavan parin viikon aikana. Johannes Ijäs Demokraatti

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) oli välittänyt puhemiesneuvostolle valiokunnan pyynnön saada kokoontua ensi viikolla ja sitä seuraavalla viikolla kahtena päivänä täysistunnon kanssa samaan aikaan. Ylimääräiset puolentoista tunnin kokousajat aiotaan käyttää kiireellisten asioiden asiantuntijakuulemisiin.

Puhemiesneuvosto on hyväksynyt sosiaali- ja terveysvaliokunnan pyynnön.

Valiokuntien kokoustaminen täysistuntojen aikana on hyvin harvinaista. Joitakin yksittäisiä tapauksia on kuitenkin ollut aiemmilla vaalikausilla.

Krista Kiuru sanoo Demokraatille, että sosiaali- ja terveysvaliokunnassa valiokuntavastaajat kokoontuivat maanantaina ja kävivät läpi aikatauluja.

– Todettiin, että emme ehdi, vaikka käsittelisimme asioita aamupäivä- ja myöskin iltapäivävaliokunnan aikana. Me tarvitsemme myöskin aikaa samaan aikaan kuin eduskunnan istunnot kävisivät. Toimitin tämän viestin jo puolitoista viikkoa sitten puhemiesneuvostoon.

Budjettilakien aikataulu haastaa sosiaali- ja terveysvaliokuntaa.

– Kaikkein keskeisimmät tulevat olemaan sosiaaliturvaleikkaukset, joissa vielä käsittely on aloittamatta. Tulemme siihen käyttämään aikaa. Sen lisäksi meillä on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutasoon ja laatuun tehtävät leikkaukset, joita ollaan parhaillaan käsittelemässä. Siellä kuulemiset ovat jo lähes päättyneet ja päätöksenteko on käsillä. Näitä ei ole määrällisesti ennätysmäärää, mutta asioiden kokoluokka huomioon ottaen olemme tällä kertaa todella vaikeuksissa siinä, miten aika riittää kaikkien asioiden käsittelyyn, Kiuru sanoo.

MISTÄÄN hallituksen esityksen jarrutuksesta ei ole Kiurun mukaan kyse.

– Meillähän on hankala haaste aina täällä eduskunnassa, että hallituspuolueet totta kai toivovat, että esitykset käsitellään mahdollisimman nopeasti ja viivytyksettä. Samaan aikaan eduskunnan instituutiona on varmistettava, että kaikki esitykset käsitellään riittävän huolellisesti. Tätä tietysti oppositiossa pidetään erityisen tärkeänä, Kiuru vastaa.

– Me tarvitsemme merkittävästi lisää aikaa, jotta me voimme vastata sekä siihen, että asiat käsitellään mahdollisimman nopeasti ja viivytyksettä mutta kuitenkin riittävällä huolellisuudella ja tarkkuudella. On myös muistettava, että kritiikkiä tuli julkisuudessa hallituksen lakiesitysten valmistelusta. Niissä on joiltakin osin merkittäviä puutteita. Sekä oikeuskansleri että arviointineuvosto ovat hallitusta ohjeistaneet, mutta tosiasiassa se ei vielä tänä syksynä tiettyjen budjettilakien toimintalinjassa näy, Kiuru sanoo.

Hän uskoo, että myös muilla valiokunnilla on mahdollisesti tarvetta vastaavan järjestelyn käyttämiseen.

Myös etenkin perustuslakivaliokuntaan kohdistunee syksyllä aikataulupaineita.

Valiokunnan puheenjohtaja Heikki Vestman (kok.) kommentoi Demokraatille, että eduskunta on päättänyt budjetin käsittelyn aikataulun, joka on tänä vuonna tavanomaista lyhyempi.

– Perustuslakivaliokunta haluaa huolehtia siitä, että se saa tehty työnsä huolellisesti. Tästä syystä kuten viime kaudella, useampanakin vuonna ollaan aikaistettu kokouksia nyt tällä viikolla. Ensi viikon osalta arvioidaan erikseen, onko meillä tarve kokoontua meidän tavanomaisten kokousaikojen ulkopuolella. Valiokunta arvioi tätä sitä mukaan kuin meidän työn ja lakiesitysten arviointi etenee. Mutta kuten todettu, näin tehtiin viime kaudellakin, että täällä on seitsemältäkin aamulla kokoustettu. Viime kaudella käytettiin erityisesti aamuaikoja. Tällä viikolla aloitetaan kahdeksalta kahtena aamuna. Tällä varmistetaan se, että tehdään huolellista työtä, Vestman sanoo.