26.4.2026 06:00 ・ Päivitetty: 26.4.2026 12:18

Eduskunnassa istuu pian kansanedustaja, jonka kampanjan tehokkain työntekijä ei koskaan nukkunut

Nora Vilva

Vaalityössä yksi asia ei juuri muutu: tekijöitä on aina liian vähän.

Pekka Tuuri

Ehdokas tekee kampanjaa usein yksin, perheen tai valmiiksi väsyneen pienen tukijoukon kanssa. Samalla pitäisi miettiä jotain erottuvaa sanottavaa, suunnitella mainoksia, kutsua ihmisiä tapahtumiin, pyytää vapaaehtoisia ja kerätä vaalirahaa.

Juuri tähän tekoäly tuo uuden ulottuvuuden.

Tekoäly ei väsy eikä ujostele. Se voi kirjoittaa viestejä, ehdottaa sisältöjä, tehdä mainoksia ja auttaa kohdentamaan kampanjointia tauotta. Monelle ehdokkaalle tämä voi olla suuri tasoitus.

Kaikilla ei ole lähipiirissään graafikkoa, viestinnän osaajaa tai kampanjakonkaria. Pienemmälläkin paikkakunnalla ehdokas voi nyt saada käyttöönsä työkaluja, jotka aiemmin kuuluivat vain suurille kampanjoille.

Tekoäly jaksaa kysyä jokaiselta.

OLEN ITSE huomannut puoluekentällä, että tekoälyä käytetään jo nyt paljon enemmän kuin ääneen myönnetään.

Olen nähnyt, kuinka varttuneetkin puolueaktiivit tekevät sen avulla kampanjamainoksia puoluekokousäänestyksiin ilman aiempaa teknistä osaamista.

Vaikka lopputulos näyttää meidän milleniaalien silmissä välillä hieman hupsulta, seitsemänkymppiset vaikuttavat olevan vakuuttuneita – ja sehän riittää.

Suomalaisessa kampanjoinnissa suurin este eivät aina ole raha ja resurssit vaan ujous. Hyvä kampanja vaatii rohkeutta kysyä: tulla mukaan, lahjoittaa, osallistua, äänestää.

Pelkkä flyerin ojentaminen ei vielä rakenna muistijälkeä. Vaalirahaa ei saa, jos ei pyydä. Vapaaehtoisia ei saa, jos ei kysy. Tilaisuuteen ei tule ihmisiä, jos ketään ei kutsuta henkilökohtaisesti.

Tekoäly jaksaa kysyä jokaiselta.

Ensimmäiset tekoälyvaalit ovat jo lähellä.

JAPANISSA Takahiro Anno on rakentanut tekoälyn osaksi politiikkaansa jo vuodesta 2024 lähtien.

Tokion kuvernöörivaaleissa AI-avatar vastasi tuhansiin äänestäjäkysymyksiin verkossa, ja myöhemmin hänen puolueensa Team Mirai käytti tekoälyä analysoimaan suuria määriä palautetta ja suuntaamaan kampanjaviestintää reaaliaikaisesti.

Teknologian kehitys näkyy myös muualla. Kehittäjä Peter Steinberger rakensi OpenClaw’n osoittamaan, että tekoäly voi jo toimia digitaalisena avustajana: lukea sähköposteja, käyttää verkkopalveluja ja hoitaa tehtäväketjuja itsenäisesti.

San Franciscossa startup-yrittäjä Sebastian Heyneman pyysi omaa tekoälyagenttiaan avaamaan ovia Davosin talousfoorumin verkostoihin. Yön aikana agentti etsi kontakteja, lähetti viestejä ja neuvotteli tapaamisia niin pitkälle, että aamulla pöydällä oli jo 24 000 Sveitsin frangin sponsoritarjous.

Puolueet eivät vielä uskalla käyttää tekoälyä äänestäjäkontaktoinnissa täysimääräisesti, koska negatiivisen julkisuuden riski on Suomessa suuri. Silti ensimmäiset tekoälyvaalit ovat jo lähellä.

On hyvin mahdollista, että seuraavassa eduskunnassa istuu kansanedustajia, joiden kampanjan tehokkain työntekijä ei koskaan nukkunut.

