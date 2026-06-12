Politiikka
12.6.2026 10:37 ・ Päivitetty: 12.6.2026 10:37
Eduskunta äänesti: alkoholilain uudistus etenee
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö alkoholin kotiinkuljetusta ja etämyyntiä koskevasta lakiesityksestä on kaatunut eduskunnassa äänin 70-97. Poissa oli 32 edustajaa.
Mietintö oli oppositioedustajien ja kristillisdemokraattien Päivi Räsäsen näkemys. Muiden hallituspuolueiden edustajat tekivät siihen vastalauseen, joka oli pitkälti hallituksen esityksen mukainen ehdotus.
Äänestyksessä olivat siten vastakkain valiokunnan mietintö ja ehdotus, että lakiehdotus hyväksytään vastalauseen mukaisena.
Asia siirtyy suureen valiokuntaan, joka aloittaa käsittelyn tänään.
Oppositiopuolueiden kansanedustajista vihreiden Fatim Diarra ja Atte Harjanne sekä Liike Nytin Harry Harkimo olivat hallituksen kannalla alkoholilaista.
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