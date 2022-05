Eduskunta aloittaa historiallisen Nato-keskustelun – valtioneuvosto varautunut kokoontumaan nopeasti

Eduskunta aloittaa tänään historiallisen keskustelun siitä, pitäisikö Suomen hakea sotilasliitto Naton jäseneksi. Eduskunta voi saada kantansa muodostettua jopa yhdessä päivässä, mutta se on kiinni siitä, miten paljon kansanedustajilla on halua puhua. Käsittelyä on varauduttu jatkamaan ainakin huomenna.