Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

8.10.2025 04:42 ・ Päivitetty: 8.10.2025 04:42

Eduskunta jatkaa alkoholikiistaa: millä ehdoilla kotiinkuljetus sallitaan

iStock

Eduskunta ryhtyy tänään käsittelemään lakiesitystä, jolla sallittaisiin alkoholin verkkokauppa ja kotiinkuljetus Suomessa. Kiistaa tulee ainakin prosenttimääristä ja juomien mainonnan sopivuudesta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Hallituksen esityksessä lakia myös selkeytettäisiin niin, että suomalaisilla olisi jatkossa yksiselitteinen oikeus ostaa alkoholia etämyynnistä ulkomaisilta toimijoilta. Väkevien juomien etämyynti muista EU-maista sallittaisiin.

Asian käsittely alkaa lähetekeskustelulla kello kahdelta alkavassa täysistunnossa. Lähetekeskustelun jälkeen esitys etenee valiokuntakäsittelyyn.

Petteri Orpon (kok.) hallitus antoi lakiesityksen eduskunnalle erimielisenä syyskuun lopussa. Kristillisdemokraattien liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala jätti tuolloin valtioneuvoston istunnossa ainoana pöytäkirjaan eriävän mielipiteen.

KRISTILLISET toivovat, että esitystä korjataan eduskunnan valiokuntakäsittelyssä alkoholin markkinoinnin ja etämyynnin prosenttirajojen osalta.

Puolueen mielestä kahdeksan prosentin raja on asetettava myös ulkomaisille etämyyntiyrityksille. Lisäksi kristillisdemokraatteja hiertää se, että esityksessä sallitaan sosiaalisen median vaikuttajien alkoholimainonta. Puolue pitää esitystä tällaisenaan hallitusohjelman vastaisena.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Työmarkkinat

7.10.2025 10:59

PAM Woltille: Työelämän perusoikeudet kuuluvat kaikille läheteille – ”Ei työsuhde ole mikään valintakysymys”

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Politiikka
8.10.2025
Oppositioedustajat bensaverosta: ”Ideologista, epäjohdonmukaista ja kalliiksi tulevaa populismia”
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU