8.10.2025 04:42 ・ Päivitetty: 8.10.2025 04:42
Eduskunta jatkaa alkoholikiistaa: millä ehdoilla kotiinkuljetus sallitaan
Eduskunta ryhtyy tänään käsittelemään lakiesitystä, jolla sallittaisiin alkoholin verkkokauppa ja kotiinkuljetus Suomessa. Kiistaa tulee ainakin prosenttimääristä ja juomien mainonnan sopivuudesta.
Hallituksen esityksessä lakia myös selkeytettäisiin niin, että suomalaisilla olisi jatkossa yksiselitteinen oikeus ostaa alkoholia etämyynnistä ulkomaisilta toimijoilta. Väkevien juomien etämyynti muista EU-maista sallittaisiin.
Asian käsittely alkaa lähetekeskustelulla kello kahdelta alkavassa täysistunnossa. Lähetekeskustelun jälkeen esitys etenee valiokuntakäsittelyyn.
Petteri Orpon (kok.) hallitus antoi lakiesityksen eduskunnalle erimielisenä syyskuun lopussa. Kristillisdemokraattien liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala jätti tuolloin valtioneuvoston istunnossa ainoana pöytäkirjaan eriävän mielipiteen.
KRISTILLISET toivovat, että esitystä korjataan eduskunnan valiokuntakäsittelyssä alkoholin markkinoinnin ja etämyynnin prosenttirajojen osalta.
Puolueen mielestä kahdeksan prosentin raja on asetettava myös ulkomaisille etämyyntiyrityksille. Lisäksi kristillisdemokraatteja hiertää se, että esityksessä sallitaan sosiaalisen median vaikuttajien alkoholimainonta. Puolue pitää esitystä tällaisenaan hallitusohjelman vastaisena.
